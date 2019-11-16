В Европейском университете заработал Центр изучения эго-документов «Прожито», цель которого – сохранение копий и включение в научный оборот документов обычных людей, которые могут не попасть в государственные архивы.
В Европейском университете открылся центр документов «Прожито». В нем принимаются рукописные дневники, школьные анкеты и дембельские альбомы обычных горожан
«Европейский университет поддержал наш проект создания цифрового архива, в рамках которого мы хотим объединить копии самых разных документов, свидетельствующих о прошлом от первого лица. Мы даем возможность работать с полумиллионом дневниковых записей, но не показываем копии оригиналов», — поделился руководитель фонда «Прожито» Михаил Мельниченко.
Так, команда проекта будет принимать не только рукописные дневники, но и другие виды личных документов: от рисунков до писем, школьных анкет и дембельских альбомов. При этом возраст авторов, пол, их социальное происхождение, внутрижанровые разновидности документа не относятся к главным критериям отбора – создатели считают, что «каждый сохраненный личный документ дождется своего читателя и исследователя». Передать копию документа в архив и узнать больше подробностей о проекте можно на сайте «Прожито».
Цифровой архив Центра станет не только пространством сохранения рукописей и текстов, но и источниковой базой гуманитарных исследований, где будут использоваться цифровые методы, инструменты подготовки данных для компьютерного анализа. Волонтеры проекта занимаются описанием и полнотекстовой расшифровкой документов, благодаря чему все пользователи архива смогут найти нужную им информацию с такой же легкостью, как и в онлайн-библиотеках.
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