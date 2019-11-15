Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал новые проектные изображения станций Красносельско-Калининской линии метрополитена — «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская»). Именно на этих, строящихся в данный момент станциях технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены.
В Смольном представили новые проекты станций Красносельско-Калининской линии «Путиловская» и «Юго-Западная»
Станция петербургского метрополитена «Путиловская» будет трехзальной — колонного типа. Для безопасности между поездом и посадочной платформой, ширина которой составит 16,3 метра, установят автоматические двери. Основной композиции станет центральный зал с арками из нержавеющей стали, динамичные формы которых будут показаны на контрасте с белым потолком и светлым полом, что визуально расширит пространство.
Наземный вестибюль «Путиловской» расположен неподалеку от станции «Кировский завод» и выходить главным фасадом на улицу Васи Алексеева. Он будет создан из двух прямоугольных объектов, расположенных под углом друг к другу, а часть здания будет выполнена в виде галереи с двойными колоннами-пилонами, в которую войдут торговые помещения. Вестибюль имеет три этажа – один подземный и два наземных.
Станция метро «Юго-Западная» разделена на три цилиндрических нефа — центральный зал (его соединят с вестибюлем эскалатором) и два боковых нефа для посадки в вагоны. Основой композиции станут металлические ступенчатые арки, которые будут обрамлять проходы между залами. В оформлении отказались от темы артиллерии и посвящения маршалу Василию Ивановичу Казакову. Новое дизайнерское решение ассоциативно связано лентой наиболее известных государственных военных наград ордена «Святого Георгия» и «Георгиевский крест».
Наземный вестибюль «Юго-Западной» по форме представит собой шестигранную форму с внутренним атриумом, перекрытым светопрозрачным куполом. Стены облицуют мрамором светлых оттенков, а встроенные в потолок светильники разойдутся лучами от центра к углам. Над эскалаторным спуском также расположат художественный витраж на военно-историческую тематику с подсветкой.
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