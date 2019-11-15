Наземный вестибюль «Путиловской» расположен неподалеку от станции «Кировский завод» и выходить главным фасадом на улицу Васи Алексеева. Он будет создан из двух прямоугольных объектов, расположенных под углом друг к другу, а часть здания будет выполнена в виде галереи с двойными колоннами-пилонами, в которую войдут торговые помещения. Вестибюль имеет три этажа – один подземный и два наземных.