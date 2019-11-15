На рукавах Невы завершилась навигация, а петербуржцам запретили выходить на лед

Сегодня, 15 ноября, завершился навигационный период для разводки Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов. А вот мосты на Большой и Малой Неве продолжат разводить до 30 ноября. После этого разводка будет возможна только в единичных случаях — для пропуска судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации ЧС с учетом метеорологической обстановки.

С 15 ноября петербуржцам также запрещено выходить на лед — вплоть до 15 января 2020 года. С началом ледяного сезона власти Петербурга приступят к мониторингу водных объектов и контролированию состояния ледового покрова.

«В Петербург приходит зима, и уже скоро на водоемах нашего города начнется ледостав. Поэтому мы усиливаем работу по профилактике и обеспечению безопасности на водных объектах. В первую очередь запрет вводится с целью предотвращения несчастных случаев», — отмечает председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.