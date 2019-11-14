Создатели «Старкона» объявили о закрытии фестиваля

Перенос дат летнего фестиваля в критически маленький срок до события лишил нас крупных партнеров, что привело к увеличению долга. И это проблема, закрывать глаза на которую нельзя. Но самое важное заключается в том, что я устал, сгорел, остался без сил. Да, пусть это звучит эгоистично, но я больше не в силах врать самому себе и убеждать себя в том, что там за поворотом все станет лучше, проще, интереснее.

Еще весной я принял решение, что пришла пора что-то менять для себя, и изменения эти должны быть кардинальными. Именно поэтому я делал последние фестиваля такими, чтобы за них было не стыдно и можно было с гордостью за их успехи и со спокойной душой завершить дело, которому я посвятил 8 лет своей жизни