В 2019 году фестивалю фантастики, науки и самовыражения «Старкон» исполнилось 20 лет. Юбилейное мероприятие, как и четвертый «Старкон: Хэллоуин», стало последним для нынешней команды Geekers, которая занималась его проведением.
Создатели «Старкона» объявили о закрытии фестиваля
О последних фестивалях для команды Geekers рассказал генеральный директор «Старкона» Игорь Пылаев. 11 ноября он опубликовал на своей странице пост, в котором подвел итоги и рассказал о причинах закрытия. В частности, он говорит о «самоотверженном подходе» к организации и необходимости «восстановить свою жизнь в былом виде» для каждого участника команды, а также упоминает долговые обязательства перед площадкой мероприятия — Экспофорумом.
Игорь Пылаев
Перенос дат летнего фестиваля в критически маленький срок до события лишил нас крупных партнеров, что привело к увеличению долга. И это проблема, закрывать глаза на которую нельзя. Но самое важное заключается в том, что я устал, сгорел, остался без сил. Да, пусть это звучит эгоистично, но я больше не в силах врать самому себе и убеждать себя в том, что там за поворотом все станет лучше, проще, интереснее.
Еще весной я принял решение, что пришла пора что-то менять для себя, и изменения эти должны быть кардинальными. Именно поэтому я делал последние фестиваля такими, чтобы за них было не стыдно и можно было с гордостью за их успехи и со спокойной душой завершить дело, которому я посвятил 8 лет своей жизни
Пылаев не исключает возможного возрождения фестиваля — например, им может заняться другая команда. Он также отмечает, что это будет уже «совершенно другой проект, полностью переосмысленный и видоизмененный». В разговоре с «Собака.ru» Игорь Пылаев подтвердил, что проект фестиваля «Старкон» закрыт.
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