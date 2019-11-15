Как Кирилл Карачев за 10 лет превратил компанию отца в многопрофильный бренд Karachev Group

Десять лет назад компания Karachev Group занималась в основном недвижимостью. Как бренд превратился в холдинг?

С самого начала с нами работали юристы, управленцы, бухгалтеры и экономисты высокого класса. Это был наш локомотив, потому что изначально мы занимались приобретением недвижимости, ее менеджментом, сдачей в аренду и извлечением прибыли. Благодаря этому профессиональному стержню мы и стали пять лет назад развивать другие направления, привлекая новых асов. Тогда мы начали с юридического партнерства, которое предоставляет услуги не только в Петербурге, но и в Москве и Новосибирске.

А кто ответственен за план развития?

Команда. В каждом подразделении Karachev Group коллеги изучают рынок на предмет новых направлений, а потом уже представляют мне потенциально востребованные бизнес-идеи. Зачастую бывает, что кто-то просто предлагает проект, а иногда в какую-то авантюру я сам вписываюсь по собственной инициативе — интуитивно. Безусловно, в конечном итоге я обязательно консультируюсь с нашими юристами и экономистами, чтобы они дали свою экспертную оценку.

Какие направления в Karachev Group активны сейчас?

Наша основная деятельность по-прежнему связана с коммерческой недвижимостью в Петербурге и Новосибирске. Gramma активно развивается в юридической сфере. Кто-то приходит в Karachev Finance за аудиторскими услугами, кто-то обращается в Karachev Media за помощью в онлайн-продвижении. Одно из самых динамично развивающихся направлений — это it-бренд Lokanta Group.

Фактически он объединяет it-специалистов?

Да. И это направление оказалось невероятно востребованным в сфере HoReCa. Lokanta Group занимается системами автоматизации именно ресторанных сетей. К нам обращаются клиенты еще до открытия проекта — на стадии поиска помещений и оборудования. Мы можем не только подобрать аппараты — от кассы до терминалов и «р-кипперов», — но и в дальнейшем обслуживать их. Кроме этого, наша команда предоставляет облачные серверы под хранение данных.

Сколько сейчас клиентов у Lokanta Group?

Около ста. Многие клиенты — герои, номинанты и победители премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге». Такая популярность, на мой взгляд, связана еще и с тем, что мы всегда откликаемся на необходимости клиентов. Так, например, специалисты Lokanta Group могут разработать софт и приложения специально под определенный ресторан, который хочет автоматизировать и сделать эффективным какой-нибудь внутренний бизнес-процесс. Фактически мы идем от востребованности: есть у рынка запрос на определенный продукт — мы берем и создаем его.

Вы планируете масштабировать направления Karachev Group?

Первые пять лет после того, как я возглавил компанию, я старался максимально оптимизировать все процессы. Именно поэтому сейчас у Karachev Group есть возможность постоянно развиваться. Мы покупаем недвижимость, к нам обращаются за юридической помощью в Москве, постоянно поступают запросы в Lokanta Group от ресторанов со всей страны. Признаться, мы готовы брать в разработку любые направления, лишь бы бизнес-идеи были интересными.