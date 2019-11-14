Альтернативный метабренд Петербурга представляет собой изображение корабля со множеством парусов. Как отдельный элемент они несут свое значение — культурный и торговый обмен, как в поговорке «все флаги в гости будут к нам». Каждая грань логотипа имеет свой цвет. Так, сини символизирует водные просторы, желтый — солнце и золотые шпили, зеленый — парки, а серый — «типичную питерскую погоду». А веерное расположение парусов «отсылает к постоянной трансформации и развитию города».

«За основу было взято изображение корабля – как одного из основных символов города, запечатленном на шпиле Адмиралтейства. К тому же, корабль — динамичная фигура, которая символизирует путешествие и движение вперед «на всех парусах». Кораблик в основе метабренда не простой, а многогранный — как и Санкт-Петербург, в котором органично сочетаются культурное наследие мирового значение и андеграундные рок-тусовки, роскошные дворцы и маленькие дворы-колодцы, история и современность», — говорят создатели логотипа.

По словам Пагаева, альтернативный метабренд получился «многоплановым и динамичным», чего и добивались его создатели. «Идея разработать свою версию пришла после обнародования символа города с изображением Петра Первого, которая попала в сеть в середине октября – за месяц до официального релиза. Обсуждение работы коллег было настолько бурным, что решено было придумать свой вариант», — рассказывают в агенстве.

Напомним, 13 ноября гостинице «Астория» состоялась официальная презентация нового туристического логотипа Петербурга. Основой метабренда стало бирюзовое «солнце», на фоне которого шрифтовая композиция — название города и разводные мосты. В середине октября в Сеть попали эскизы предположительно утвержденного логотипа с изображением головы Петра I на сине-голубом фоне в сопровождении слогана Create the Great. Однако, как уверяют создатели итогового варианта, эти картинки «не всегда относились к тому, что на самом деле».