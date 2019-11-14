Завершилось строительство скоростной трассы М-11 между Петербургом и Москвой

Строительство скоростной трассы М-11 между Петербургом и Москвой длилось 7 лет — теперь магистраль официально готова в эксплуатации. В ходе проверок Ростехнадзора проблем всех возводимых сооружений не выявлено — трасса М-11 соответствует требованиям проектной документации. В настоящее время «Автодор» приступил к подготовке к вводу в эксплуатацию и запуску движения трассы М-11 между Петербургом и Москвой. Открытие намечено на конец ноября 2019 года.

Напомним, на новой трассе, которая будет начинаться у МКАД и заканчиваться у Кольцевой автодороги в Петербурге, автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 километров в час. Там уже установили первые в России криозаправки со сжиженным природным газом. А «Автодор» запустил официальный конкурс на название. Петербуржцы предлагают свои варианты — от гордо звучащего «Две столицы», «Золотая» и «Златоглавая» до оригинального «За шавермой/За шаурмой» и «Маруся».