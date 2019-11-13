Международный культурный форум с выставками (Дейнека и Самохвалов!), лекциями и экскурсиями, балетный фестиваль «Дягилев. P.S.»-2019 (Наталья Осипова и балет Монте-Карло!) и первый стадионный концерт героев ноябрьской обложки «Собака.ru» группы Shortparis – как провести (невероятно!) насыщенные выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 14 по 17 ноября
13-24 ноября
Главный городской фестиваль новых медиа на 10 дней оккупирует Анненкирхе, Marina Gisich Gallery, галерею «Люда» и еще пять арт-площадок Петербурга. Главную выставку «ID» уже показывали в Венеции во время биеннале, теперь ее можно будет увидеть в интерьерах Академии Штиглица. В этом году в «Киберфесте» примут участие более 60-ти участников из 12 стран мира. Подробнее о программе здесь.
13-8 ноября-декабря
«Свиное рыло»
Профессионалы китча, объединение «КОЛХУи» («Колдовские художники»), представят в своей галерее «Свиное рыло» сборную выставку, посвященную медведям: космонавтам, спортсменам, военным, хипстерам, крестьянам, священникам.
14-16 ноября
Главное культурное событие года в Петербурге проходит с 14 по 16 ноября. Основной площадкой стал Главный штаб Эрмитажа, темой – «Культурные коды в условиях глобализации». Признаемся честно, разобраться в невероятно насыщенной программе непросто, но того стоит – это множество бесплатных событий (открытых для публики!) от мастер-классов Федора Бондарчука и Никиты Михалкова до экскурсий по выставкам «Альберт Эдельфельт и Романовы. Финский художник при Русском императорском дворе» и интерактивной экспозиции Offline/Online. Чтобы посетить любое из мероприятий, необходимо зарегистрироваться — сделать это можно до 16 ноября на сайте ПМКФ. Деловая программа впечатляет не меньше. Среди ее спикеров – Татьяна Черниговская, фигурист Илья Авербух, директор Design Museum Элис Блэк и многие другие.
14-1 ноября-декабря
Спектакли, как всегда, посвящены великому русскому импресарио – впрямую или косвенно. Прямых отсылок пять. Три постановки привезет Балет Монте-Карло. На афишу этого вечера явно встанет значок «18+» – благодаря «Дафнису и Хлое». В наше время история о том, как юноша слишком долго невинно вздыхал по прекрасной деве, показалась Жану-Кристофу Майо пресной – и он важными действующими лицами спектакля сделал старшую пару, которая преподает молодым уроки любви. Еще можно будет увидеть «Видение розы» в постановке Марко Геке и «Петрушку» Йохана Ингера. Покажут нам и новые версии «Свадебки» и «Весны священной». «Более отдаленные» посвящения Дягилеву обеспечат Наталья Осипова, Сабуро Тешигавара и Матс Эк с Аной Лагуной. Подробный гид читайте здесь.
с 14 ноября
Еще один ре-релиз в честь юбилея Чарли Чаплина – его режиссерский дебют «Малыш». Это история брошенного матерью ребенка, которого находит и воспитывает главный герой.
с 14 ноября
Журнал «Искусство кино» выпускает в повторный прокат ленту Алексея Германа, основанную на повести его отца – Юрия Германа. Готовясь к картине о жизни начальника уголовного розыска, режиссер и его жена, сценарист Светлана Кармалита, выезжали на реальные допросы и опознания.
с 14 ноября
Перезапуск франшизы про женщин-суперагентов. Теперь ангелы – шпионская сеть, действующая по всему миру. Под защиту одной из ячеек попадает ученая Элена Хафлин (Наоми Скотт). Помогают ей – жизнерадостная Сабина Уилсон (Кристен Стюарт) и боевая Джейн Кано (Элла Балинска).
с 14 ноября
Основанная не реальных событиях история создания автомобильным конструктором Кэрроллом Шелби (Мэтт Дэймон) и британским гонщиком Кеном Майлзом (Кристиан Бэйл) уникального спорткара для участия в чемпионате мира.
с 14 ноября
Военный боевик с Вуди Харрельсоном, Люком Эвансом, Патриком Уилсоном, Деннисом Куэйдом и много кем еще про победу американского флота над японским в сражении у атолла Мидуэй в 1942 году.
с 14 ноября
Трогательный дуэт Хелен Миррен и Иэна Маккеллена разыгрывает историю любви. Профессиональный мошенник Рой Кортни очаровывает богатую вдову Бетти Маклиш, чтобы получить доступ к ее состоянию, но понимает, что влюбился в нее по-настоящему.
с 14 ноября
Новый фильм Ксавье Долана – прямиком из Канн – вновь посвящен сложным отношениям с матерью и однополой любви. Впрочем, это и называется режиссерским почерком. Друзья детства Матиас (Габриэль Д’Альмейда Фрейтас) и Максим (сам Ксавье) пытаются разобраться в себе и чувствах друг к другу.
с 14 ноября
Картина Андрея Кончаловского – копродукция России и Италии под продюсерством Алишера Усманова. В фильме рассказывается, как за лояльность художника Микеланджело Буонарроти борются два могущественных семейства.
с 14 ноября
Фильм Тимофея Жалнина в стиле «остаться в живых» в 2018-м участвовал в конкурсе дебютов «Кинотавра». Молодые супруги Андрей (актер театра «Мастерская» Антон Момот) и Надя (Татьяна Полосина) теряются в глухой сибирской тайге.
с 14 ноября
Завораживающий шведский триллер (кажется, скандинавам нуар сейчас удается лучше всего) по сценарию Эрленда Лу. Опасный маньяк, не оставляющий улик, сам сознается в убийствах. Зачем это ему и он ли настоящий преступник пытается выяснить криминальный репортер.
с 14 ноября
Американский боевик про наркоторговцев в Албании примечателен только тем, что в нем на английском говорят Равшана Куркова, Гоша Куценко, Иван Макаревич и Игорь Жижикин.
14-19 ноября-января
ЦВЗ «Манеж»
14 ноября в рамках Культурного форума в ЦВЗ «Манеж» открывается выставка «Дейнека/Самохвалов», где зрители увидят около 300 работ Александра Самохвалова и Александра Дейнеки из 37 музеев и десяти частных собраний: от Архангельска до Нижнего Тагила. Куратор Семен Михайловский и архитектор Антон Горланов преобразили пространство выставочного зала в стадион с трибунами и футбольным полем на котором разворачивается матч между москвичом Дейнекой и ленинградцем Самохваловым. Для широкой публики выставка откроется 18 ноября, но у зарегистрированных участников форума будет возможность посетить ее первыми — с 14 по 16 ноября. До 17 ноября включительно на любой день работы выставки можно заранее купить билет онлайн по специальной цене: 200 рублей (вместо 300).
14-21 ноября
Первый и единственный ежегодный ЛГБТ-кинофестиваль в России вновь пройдет в Петербурге – уже в 12-й раз. Показы и информация о них предназначена только для совершеннолетних. Фильм открытия – бразильская гей-драма «Жесткая краска» режиссеров Филипе Матцембахера и Марсио Реолона, также покажут одну из сенсаций фестиваля в Торонто, первый англоязычный фильм чилийца Себастьяна Лелио «Неповиновения», драму австрийки Мари Кройцер «Земля под моими ногами» и многие другие. Знаковое событие киносмотра – ивент памяти Шанталь Акерман, покончившей с собой в 2015 году. О ней расскажет Марианн Ламбер, снявшая документальный фильм «Мне нигде нет места: кинематограф Шанталь Акерман». Подробнее здесь.
14-10 ноября-января
KGallery
В KGallery покажут сотню фотопортретов работы Моисея Наппельбаума: от Анны Ахматовой до Льва Ландау, бонусом — личная камера мастера, на которую он снял портрет Ленина в 1918 году. Подробнее здесь.
14-18 ноября-января
Anna Nova
Художница с архитектурным бэкграундом Анастасия Потемкина основала группу «Лаборатория Городской Фауны» и исследует маргинальные сообщества в растительном мире. Главный герой выставки — мох маршанция изменчивая, который распространен на всех континентах планеты, но малозаметен и потому попадает в категорию маргиналов. Кроме того зрители увидят волшебные видео в жанре «абстрактный хип-хоп» о том, как люди и растения (особенно мхи) взаимодействуют друг с другом. Съемки одной видеоработы Анастасия провела в ноябрьском лесу совместно с художницей Екатериной Шелгановой.
14 ноября
20:00
«Буквоед»
В четверг в магазине «Буквоед» писатель и публицист Дмитрий Быков расскажет о знаменитом ленинградском и петербургском поэте Вадиме Шефнере. Как анонсируют организаторы, это будет не анализ творчества, а «признание в любви к замечательному автору и конечно же, чтение стихов наизусть». Вход свободный.
14 ноября
Probka
В ресторане Арама Мнацаканова Probka продолжается долгооиграющий фестиваль Nativa. 14 ноября в Петербург приедет маркиз Ансельмо Герьери Гонзага ди Монтебелло – владелец винодельни Tenuta San Leonardo в регионе Трентино. Он привезет свои вина и приготовит ужин в традициях северо-итальянской кухни: ризотто на вине с сыром кастельманьо, пасту мафальде с гусем и пончики с кремом.
14-7 ноября-января
Мраморный дворец
14 ноября Русский музей открывает выставку-антологию одного из самых известных современных петербургских скульпторов — Дмитрия Каминкера, автора «Авиатора» у входа в аэропорт «Пулково». К началу ее работы во дворе Мраморного дворца будет установлена монументальная конструкция «Фонтан взлетающих камней».
15-22 ноября
«Аврора»
В пятницу в Петербурге стартует ежегодный фестиваль документального экологического кино EcoCup. В программе, например, картина «Время леса», которую представит создательница проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника, фильм об эксперименте датских школьников «Открывая заново», лента о медиках «Изменить ход истории» и многие другие. Помимо сеансов, будут лекции и дискуссии о разумном потреблении. Подробности здесь. Вход на все мероприятия свободный — по предварительной регистрации.
15-28 ноября
«Пассаж»
Дерзкая молодая московская художница Алина Глазун захватывает «Пассаж» — в основной галерее развесили ее провокационные баннеры с тиграми и транспаранты «Не важно» и «Хватит» в духе детских иллюстраций 1920-х. В книжном магазине Masters bookstore появятся арт-объекты, собранные из страз, меха и других подручных материалов, с фирменными ироничными подписями.
15-16 ноября
19:00
БКЗ «Октябрьский»
Два дня подряд, 15 и 16 ноября, в БКЗ «Октябрьский» культовая рок-группа будет праздновать 50-летие. Костяк «Машины Времени» — Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов – выступают вместе уже более сорока лет. На концертах прозвучит практически все творчество музыкантов: от «Поворота» и «Марионеток» до «Пока горит свеча» и «За тех, кто в море».
15 ноября
19:00
Дом кино
В пятницу в Доме кино пройдет премьерный показ документального фильма «Lil Peep: все для всех» с эксклюзивными материалами, которые не вошли в прокатную версию. Это история рэпера, трагически погибшего в 21. Картину спродюсировал Терренс Малик.
15 ноября
20:00
Zal
Автор трека «Наш район» из фильма «Притяжение», рэпер Жак Энтони даст большой сольный концерт в Петербурге рамках тура Jaws. Он посвящен презентации одноименного студийника музыканта и дизайнера.
16 ноября
Новая Голландия
Традиционный каток «Новой Голландии» открывается уже в эту субботу. Он по-прежнему будет расположен на месте газона перед главной сценой, но с большими возможностями приятно провести время — с обогреваемой зоной, трдельниками и ухой от «Кококо» (да-да!). В честь открытия на острове выступит немецкий электронный музыкант Khan of Finland и голландский диско-дуэт Kraak & Smaak Soundsystem. Подробнее здесь.
16-17 ноября
12:00
«Севкабель Порт»
В выходные в «Севкабель Порту» гастроэнтузиасты «Они пожрать любят» вновь соберут фермеров и производителей крафтовых продуктов. На этот раз упор будет сделан на рыбу и морепродукты. Обещают гребешки, мидии, креветки и тунца.
16 ноября
15:00
«Севкабель Порт»
В субботу в «Севкабель Порту» пройдет второй фестиваль «ГрузияPLAY». В программе – лекции о грузинской истории и культуре, кинопоказ фильма о Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был», фудкорт национальной кухни и маркет с товарами. Музыкальная поддержка от Александра Ломии (Jambazi), проекта Geo Folk Tour и звезд Youtube TRIO MANDILI.
16 ноября
Дворец канцлера А.А. Безбородко
В субботу в Петербурге стартует форум «Роль молодежи в развитии креативных систем». Для доказательства того, что народные промыслы не устарели, а их результаты вполне модные будут организованы дискуссии, поп-ап выставки и коллаборации фабрик с российскими дизайнерами. Среди участников — «Крестецкая строчка», «Торжокские золотошвеи», «Карельские узоры», «Павлопосадская платочная мануфактура», «Елецкие кружева» и «Тверские узоры» и еще около 100 предприятий.
16 ноября
18:00
«Каро 9 Варшавский экспресс»
Платформа «Пилигрим» запускает офлайн-показы короткометражек, исследующих границы документального и игрового кино через призму семейных отношений в постсоветской действительности. Премьера программы в Петербурге пройдет 16 ноября. На открытии покажут три фильма: «Корова» Томы Селивановой, «Путешествие в Париж» Марии Поляковой и «Жаным» Зака Абдрахманова. После сеанса состоится обсуждение с авторами, модератор – кинокритик Никита Смирнов.
16 ноября
19:00
Концертный зал Мариинского театра
В Концертном зале Мариинского театра в субботу – премьера балета «Дафнис и Хлоя» в хореографии Владимира Варнавы. Музыкальный руководитель и дирижер премьеры – Валерий Гергиев, постановщик и художник по костюмам – Павел Семченко из театра «АХЕ». Пропускать настоятельно не рекомендуется!
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yakub88 / Shutterstock.com
16 ноября
19:00
Aurora Concert Hall
Альтернативные рокеры празднуют 25-летие, в честь которого поехали в масштабный тур. Обещают всю классику: Open Your Eyes, Big in Japan, Lord Of The Boards. Как специальные гости на концерте выступит коллектив «Ауткаст», состоящий из троих бывших участников Amatory.
16 ноября
19:00
Основная сцена Александринского театра
Хотя официальное закрытие «Театрально Олимпиады» будет на Культурном форуме, некоторые ее спектакли все еще можно поймать. Например, версию «Сирано де Бержерак» в постановке японца Тадаши Судзуки, не менее родного петербуржцам, чем создатель Олимпиады Терзопулос. В ней главным героем стал самурай и драматург Кедзо, который перед смертью пишет пьесу о собственной жизни.
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Ксения Морозова
16 ноября
19:00
Театр «Мастерская»
Актер Максим Блинов для режиссерского дебюта выбрал пьесу американского драматурга и сценариста Нила ЛаБута с несомненно запоминающимся названием. Симпатичный офисный клерк знакомится в кафе с библиотекаршей. Она интересная, веселая, независимая и очень-очень толстая. Это совершенно не мешает молодому человеку влюбиться до беспамятства: прежде девушки столь близкой по духу и мировоззрению ему не доводилось встретить, и он совершенно счастлив. Однако старательно скрывает ее от друзей и знакомых: они вряд ли одобрят его выбор. В главных ролях – Ксения Морозова и Андрей Аладьин.
16 ноября
19:00
Ледовый Дворец
Знаменитый дуэт Шуры и Левы соберет в субботу Ледовый дворец на новом шоу New Best. Оно включает как хиты музыкантов, так и треки с недавнего альбома «Горизонт событий».
16 ноября
19:30
театре им. Ленсовета
В субботу в театре им. Ленсовета пройдет вторая читка произведений мировой классики и текстов современных писателей в рамках проекта «Связь времен». На этот раз прозвучат рассказы Федора Достоевского и Валерия Попова. Их представят актеры Александр Крымов, Сергей Мигицко, Надежда Федотова и Евгений Филатов.
16 ноября
20:00
«Юбилейный».
Первый стадионный концерт героев ноябрьской обложки «Собака.ru». У главной российской рок-группы недавно вышел альбом «Так закалялась сталь», цитирующий в названии «Гражданскую оборону» и роман Некрасова. Его группа и представит в «Юбилейном». Как и всегда у Shortparis, будет арт, ритуал, коллективное бессознательное – или, если одним словом, магия.
16 ноября
20:00
Большой зал филармонии
В субботу в Большом зале филармонии – гала-концерт Международного форум-феста Jazz Across Borders. Хедлайнеры вечера – звезда европейского джаза, невероятно популярный на родине немецкий трубач-виртуоз Тиль Бреннер, саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
16 ноября
20:00
«Морзе»
В субботу музыкант и гражданин Иван Алексеев (ака Noize MC) выступит с оркестром русских народных инструментов (да-да!). Первая проба коллаборации прошла в 2017-м в Белгородской филармонии, спустя два года новый проект созрел для клубных концертов.
17 ноября
12:00
Библиотечный центр «Современник»
В воскресенье на практическом семинаре в Библиотечном центре «Современник» (Заневский пр., 28) Ольга Рябкова, гештальт-терапевт, психолог Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района, расскажет, почему злиться в какой-то мере полезно и как правильно использовать эту энергию. Вход свободный по регистрации.
17 ноября
18:00
«Аврора»
Получивший на «Кинотавре» приз за лучшую режиссуру, фильм Александра Лунгина (сын Павла Лунгина) покажут в Петербурге за пять дней до старта проката. После сеанса обсудить картину о Моцарте и Сальери из Люберец можно будет с ее автором, модератор – телеведущий Александр Малич.
17 ноября
18:30
«Ленинград Центр»
В «Ленинград Центре» в воскресенье покажут картину Анны Пармас «Давай разведемся», получившую приз за лучший дебют на «Кинотавре» в этом году. Ее представят сама режиссер и исполнительница главной роли — актриса Анна Михалкова. Комедия о гинекологе на грани нервного срыва выйдет в прокат на следующей неделе.
17 ноября
19:00
А2»
Назар Вотяков под псевдонимом Obladaet меняет хайпбистские луки со скоростью грайма от Off-White и Heron Preston до Gucci и Givenchy. Но женскую аудиторию, которая приходит на его концерты, больше цепляет харизма, обаяние и чувство юмора рэпера, без которого нельзя представить ни один крупный хип-хоп фестиваль.
17 ноября
20:00
«Морзе»
Болгарский перформер, художник и квир-икона вновь приедет в Петербург. В столице он выступит на театральном фестивале NET, а у нас – с масштабным концертом. Димчев вернется с новыми танцевальными хитами и уже полюбившимися лирическими балладами.
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