Уикенд в Петербурге с 14 по 17 ноября

16 ноября 19:00 Aurora Concert Hall

Концерт Guano Apes



Альтернативные рокеры празднуют 25-летие, в честь которого поехали в масштабный тур. Обещают всю классику: Open Your Eyes, Big in Japan, Lord Of The Boards. Как специальные гости на концерте выступит коллектив «Ауткаст», состоящий из троих бывших участников Amatory.