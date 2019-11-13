Уикенд в Петербурге с 14 по 17 ноября

14-18 ноября-января Anna Nova

Выставка Анастасии Потемкиной «Marchantia polymorpha при максимальном приближении»



Художница с архитектурным бэкграундом Анастасия Потемкина основала группу «Лаборатория Городской Фауны» и исследует маргинальные сообщества в растительном мире. Главный герой выставки — мох маршанция изменчивая, который распространен на всех континентах планеты, но малозаметен и потому попадает в категорию маргиналов. Кроме того зрители увидят волшебные видео в жанре «абстрактный хип-хоп» о том, как люди и растения (особенно мхи) взаимодействуют друг с другом. Съемки одной видеоработы Анастасия провела в ноябрьском лесу совместно с художницей Екатериной Шелгановой.