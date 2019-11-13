Помимо введения запрета, власти Ленинградской области уже в 2020 году планируют провести работы по оценке воздействия промышленных объектов, действующих в данный момент, на окружающую среду региона. «Мы готовы объявить мораторий на размещение в ближайшие 2-3 года на территории Ленинградской области промышленных объектов первого-второго класса опасности. Мы не просто вводим этот запрет, в 2020 году мы объявим конкурс на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду Ленинградской области действующих на территории региона предприятий», — рассказал губернатор области Александр Дрозденко.

Мораторий может быть введет уже в декабре 2019-го или начале следующего года — его оформят постановлением или областным законом. Запрет возможен благодаря довольно высокой доходной части бюджета Ленинградской области — 175 миллиардов рублей. «Кроме того, сегодня в инвестиционном портфеле региона проектов — на 1,5 триллиона рублей, которые будут реализовываться в ближайшие годы, и мы можем позволить наложить мораторий, чтобы остановиться и оценить влияние экономики на природу», — добавил Дрозденко.

Напомним, петербургский «Водоканал» разработал проект по созданию противофильтрационной завесы в грунте возле полигона «Красный Бор» в Ленинградской области. Армированная бетонная стена перекроет пути возможного выхода токсичных веществ во внешнюю среду. Кроме того, ранее 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое — так, полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%. Комитет по благоустройству Петербурга планирует на 70% рекультивировать мусорный полигон «Новоселки» в Левашово. Ранее активисты назвали площадку главной экологической проблемой, которая волнует петербуржцев.