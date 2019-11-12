Сквер в честь фильма «Осенний марафон» планируют разбить в Петербурге в 2020 году

Как рассказала автор инициативы Вера Рязанова, территория будущего сквера уже поменяла статус и теперь разрешена для благоустройства. В настоящий момент администрация Василеостровского района ожидает ответ от Комитета имущественных отношений, после чего зеленая зона будет передана в ведение района. После подготовки необходимых документов, городской Комитет по финансам выделит деньги на его строительство, и будет открыт тендер на проектирование.

«Все зависит от КИО, наверное, в течение месяца дело с документами сдвинется. Мы очень надеемся, что уже в самом начале следующего года начнется проектирование сквера, а в конце лета-начале осени — благоустройство территории», — рассказала «Петербургскому дневнику» Рязанова. Плановая стоимость проекта составила 7,5 миллионов рублей.

Напомним, о том, что в Василеостровском районе на пустыре между домом №8 по Новосмоленской набережной и домом № 23 по улице Кораблестроителей разобьют сквер в честь фильма «Осенний марафон», стало известно после подведения итогов голосования проектов по улучшению качества городской среды в рамках программы «Твой бюджет». Кроме того, в сквере планируется установить памятник — именно в доме №23 жил герой одноименного фильма Андрей Бузыкин, роль которого исполнил Олег Басилашвили. Рассказываем о том, какие еще проекты петербуржцев одержали победу в рамках программы в 2019 году.