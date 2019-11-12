В Адмиралтейском районе Петербурге появился социальный душевой пункт для бездомных людей. В помещении можно не только принять душ, постирать вещи и просушить обувь, но и получить помощь социальных работников.
В Адмиралтейском районе открылся душевой пункт для бездомных людей
Автор инициативы социального душевого пункта — петербурженка Мария Варламова. Для его реализации в рамках программы «Твой бюджет» было выбрано одноэтажное здание с отдельным входом на набережной Обводного канала, 177 — там можно не только принять душ, постирать и сразу высушить вещи, а также просушить обувь, но и получить помощь от социальных работников.
«Душевой пункт для бездомных в Адмиралтейском районе готов! Автор инициативы Мария Варламова и все мы долго ждали, когда помывочная будет готова: в здании были проблемы с инженерными сетями, но в итоге все получилось. Первый замглавы Адмиралтейского района Сергей Зайцев на отчете перед жителями подтвердил, что работы по организации социального душевого пункта для бездомных граждан завершены», — говорят кураторы проекта.
Душевой пункт для бездомных людей находится в Адмиралтейском районе — на набережной Обводного канала, 177, литера «Д». Время работы пункта: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 13:48.
Напомним, первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми. А 15 октября благотворительная организация «Ночлежка» второй пункт обогрева на Васильевском острове.
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