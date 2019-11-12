Главный санитарный врач Петербурга разрешила горожанам пить сырую водопроводную воду

«Я сама пью воду из-под крана. Мы единственный в стране субъект, где население 100-процентно обеспечено доброкачественной питьевой водой. Мы даже не попали в национальный проект «Чистая вода», хотя хотели. Нам сказали, что нам там нечего делать. Есть регионы, где проблемы с водой намного серьезнее, чем у нас. И если мы хотим довести все до совершенства, то надо подождать», — говорит Башкетова. Она также отметила, что дополнительными фильтрами не пользуется — в квартире главного санитарного врача установлены только общие фильтры воды на входе, которые очищают воду от железа.

По словам начальника службы главного технолога технического управления «Водоканал Санкт-Петербурга» Татьяны Портновой, для обеззараживания водопроводной воды на всех водозаборных станциях используются химические реагенты, порошковый активированный уголь и ультрафиолетовое излучение — его внедрили после того, как в в 1980-х годах через питьевую воду петербуржцы заразились гепатитом А.

Ежегодно на качество водопроводной воды в Петербурге поступает около 200 жалоб, при этом подтверждается при проверке только каждая десятая. По словам начальника технического управления Жилищного комитета Андрея Джалалова, чаще всего недовольны жители Невского и Центрального районов, а причины кроются в плохом содержании внутридомовых сетей «старого фонда» — управляющие компании и ТСЖ вовремя не проводят обязательную их промывку и дезинфекцию.

По своему составу водопроводная вода в Петербурге мягкая, с низким содержанием минеральных веществ. Чтобы его восполнить, главный санитарный врач Башкетова предлагает покупать бутилированную воду от официальных производителей. «Чтобы добиться нужного соотношения минеральных веществ в воде, производители в бутылках должны обогащать её. Добросовестные предприятия так и делают. Сейчас в городе работают 14 предприятий, которые производят бутилированную воду и состоят на учете. При проверках большинства из них мы не находим отклонений от заявленного на этикетке минерального состава», — добавила она.