ВИЧ-положительная петербурженка, которая отказалась от лечения и кормила ребенка грудью, отстояла в суде право на воспитание сына. Как сообщила «Фонтанке» адвокат матери Ольга Кривонос, сегодня, 11 ноября, Московский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований органов опеки и не нашел оснований для лишения женщины родительских прав.
ВИЧ-положительная петербурженка, которая отказалась от лечения и кормила ребенка грудью, отстояла в суде право воспитывать сына
В конце августа 2019 года органы опеки требовали лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную петербурженку, которая отказалась от лечения и кормила ребенка грудью. Как утверждала адвокат матери Ольга Кривонос, постановление об изъятии ребенка было вынесено на следующий день после его рождения. Женщине грозило тюремное заключение сроком до 1 года в случае, если суд вынес положительное решение по иску. Однако основания для его удовлетворения не были найдены.
На время судебного разбирательства младенца передали на воспитание к отцу. Соответствующее решение вынес Московский районный суд по иску гражданского мужа обвиняемой, с которым она прожила вместе более трех лет. Органы опеки, которые требовали лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную мать ребенка, а также сама женщина не стали возражать против.
По словам адвоката обвиняемой, «ребенок был желанным, беременность запланированной». После того, как ребенка передали в органы опеки, молодая мать «осознала свое заблуждение». «Сейчас она встала на учет, начала прием терапии, обратилась за психологической помощью. Она понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас ребенок здоров, ВИЧ у него не выявлен», — рассказала ранее Ольга Кривонос.
За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей. Однако позже стало известно, что в России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ.
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