В конце августа 2019 года органы опеки требовали лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную петербурженку, которая отказалась от лечения и кормила ребенка грудью. Как утверждала адвокат матери Ольга Кривонос, постановление об изъятии ребенка было вынесено на следующий день после его рождения. Женщине грозило тюремное заключение сроком до 1 года в случае, если суд вынес положительное решение по иску. Однако основания для его удовлетворения не были найдены.

На время судебного разбирательства младенца передали на воспитание к отцу. Соответствующее решение вынес Московский районный суд по иску гражданского мужа обвиняемой, с которым она прожила вместе более трех лет. Органы опеки, которые требовали лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную мать ребенка, а также сама женщина не стали возражать против.

По словам адвоката обвиняемой, «ребенок был желанным, беременность запланированной». После того, как ребенка передали в органы опеки, молодая мать «осознала свое заблуждение». «Сейчас она встала на учет, начала прием терапии, обратилась за психологической помощью. Она понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас ребенок здоров, ВИЧ у него не выявлен», — рассказала ранее Ольга Кривонос.