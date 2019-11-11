Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники, банк ВТБ рассмотрит возможность предоставления рассрочки по кредиту «Ленфильма», взятому киностудией в 2013 году. Такое пожелание выразил Владимир Путин в ходе совещания в администрации президента, на котором обсуждалась судьба петербургской студии.

Как отметили в ходе совещания представители ВТБ, кредитные средства были истрачены киностудией по назначению. В частности, деньги были направлены на капитальный ремонт и реконструкцию зданий для производства кино, а также приобретение современного оборудования, список которого был согласован с Министерством культуры РФ. Однако расходы на оборудование выросли на полмиллиарда от запланированного, что произошло из-за скачка курса валют. Таким образом размер субсидии правительства составит 500 миллионов рублей.

Кроме того, Владимир Путин порекомендовал властям города Петербурга с переоформлением земельного участка, за который киностудия может выручить денежные средства. Непрофильный участок на улице Тамбова площадью почти 10 тысяч квадратных метров выставлен на торги за 1,6 миллиард рублей. Предполагается, что покупатель так и не нашелся из-за прописанного вида использования участка — «размещение объектов культуры и искусства».

Напомним, в конце октября стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке. По словам пресс-секретаря «Ленфильма» Валерия Карпова, со счета в Райффайзенбанке осуществляются платежи в федеральный бюджет — в частности, с него были оплачено 32 миллиона рублей налоговых платежей. Тогда же СМИ со ссылкой на источники писали о возможной реструктуризации кредита и выделении «Ленфильму» правительственной субсидии.