Набережную Обводного канала в Петербурге благоустроят. В ходе работ планируется провести капитальный ремонт Гутуевского моста, возведенного в 1828 году, а также строительство еще одной переправы — через реку Екатерингофку.
Набережную Обводного канала благоустроят. Там появится новое освещение и еще один мост через Екатерингофку
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@mikhailmoonya
Проект подразумевает благоустройство участка Обводного канала от улицы Степана Разина до Межевого канала. На этом участке реконструируют Гутуевский мост, соединяющего Адмиралтейский и Кировский районы. Переправа была возведена в 1828 году и последний раз подвергалась ремонту в 1970-х годах. Также планируется построить новый через реку Екатерингофку.
В рамках проекта обустроят Северную набережную Обводного канала от моста Степана Разина до реки Екатерингофки, а также благоустроят прилегающие территории. Набережную снабдят новых освещением — для этого специалисты осуществят прокладку инженерных и электрических сетей. Проектные работы планируют завершить до 2020 года, однако точные даты будут известны позже.
Напомним, в сентябре завершился первый этап реконструкции набережной реки Карповки — на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Работы начались в конце июня — по проекту, разработанному архитектурным агенством «Нескучный сад» совместно с активистами сообщества «Друзья Карповки». К 2022 году на всей территории вдоль реки Карповки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения.
Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.
В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили Малый Ильинский сад. Там появилось новое освещение и уличная мебель, а также сцена с небольшим навесом для проведения мероприятий. В Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).
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