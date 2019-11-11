Набережную Обводного канала благоустроят. Там появится новое освещение и еще один мост через Екатерингофку

Проект подразумевает благоустройство участка Обводного канала от улицы Степана Разина до Межевого канала. На этом участке реконструируют Гутуевский мост, соединяющего Адмиралтейский и Кировский районы. Переправа была возведена в 1828 году и последний раз подвергалась ремонту в 1970-х годах. Также планируется построить новый через реку Екатерингофку.

В рамках проекта обустроят Северную набережную Обводного канала от моста Степана Разина до реки Екатерингофки, а также благоустроят прилегающие территории. Набережную снабдят новых освещением — для этого специалисты осуществят прокладку инженерных и электрических сетей. Проектные работы планируют завершить до 2020 года, однако точные даты будут известны позже.

Напомним, в сентябре завершился первый этап реконструкции набережной реки Карповки — на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Работы начались в конце июня — по проекту, разработанному архитектурным агенством «Нескучный сад» совместно с активистами сообщества «Друзья Карповки». К 2022 году на всей территории вдоль реки Карповки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения.