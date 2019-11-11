15 ноября в Петербурге стартует ежегодный фестиваль документального экологического кино EcoCup. В шестой раз показы пройдут на Новой сцене Александринского театра и в кинотеатре «Аврора» — в программу 8 полных метра и 3 короткометражных фильма из США, Франции, Дании, Италии, Канады, Австралии и Великобритании, а также встречи с режиссерами и локальными лидерами мнений.
В Петербурге пройдет шестой фестиваль экологического кино EcoCup — с выступлениями Марии Тиники, Сергея Иевкова и других эко-активистов
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«Антропоцен: Эпоха Человека»
Фестиваль экологического кино EcoCup стартует показом фильма «Открывая заново» режиссера Фи Амбо. Лента показывает эксперимент, проведенный одной из школ в Копенгагене — 50 учащихся должны были за 10 недель превратить заброшенный и заросший деревьями участок города в свой собственный мир и новое идеальное общество. Перед показом также состоится встреча с педагогом Димой Зицером из Института неформального образования «Апельсин».
16 ноября на Новой сцене Александринского театра состоится показ фильма «Изменить ход истории» Киефа Давидсона и Педро Коза, показывающий «реальный героизм трех одаренных специалистов, которые приняли вызов медицинской вселенной и одержали победу для всего человечества». Перед показом ленты выступит основатель «Благотворительной больницы», которая бесплатно лечит бездомных на улице, Сергей Иевков.
Позже в этот же день покажут фильм «Время леса» режиссера Франсуа-Ксавье Друэра — настоящее путешествие в сердце промышленного лесного хозяйства и его альтернатив. Перед началом сеанса выступит создательница проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника.
17 ноября петербуржцы смогут задать свои вопросы касательно экологии Катрин Брюс — исполнительному директору Международного экологического кинофестиваля «Планета в фокусе», крупнейшей канадской организации, занимающейся медиа-искусством. В дискуссии также примет участие Наталья Луковникова — руководитель Центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО и исследовательско-образовательного проекта «Социософт». В этот же день на Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Антропоцен: Эпоха Человека» — о новой геологической эпохе Человека и том, что это на самом деле значит на всех шести континентах.
Шестой ежегодный фестиваль документального экологического кино EcoCup завершится лекцией Симона Холмстрема о том, что такое устойчивое развитие, как эта тема проникает в повестку политических партий, и почему избиратели голосуют уже не только за пособия и новые рабочие места.
Фестиваль документального экологического кино EcoCup пройдет в Петербурге на Новой сцене Александринского театра и в кинотеатре «Аврора» с 15 по 22 ноября. Вход на все мероприятия свободный — по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
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