17 ноября петербуржцы смогут задать свои вопросы касательно экологии Катрин Брюс — исполнительному директору Международного экологического кинофестиваля «Планета в фокусе», крупнейшей канадской организации, занимающейся медиа-искусством. В дискуссии также примет участие Наталья Луковникова — руководитель Центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО и исследовательско-образовательного проекта «Социософт». В этот же день на Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Антропоцен: Эпоха Человека» — о новой геологической эпохе Человека и том, что это на самом деле значит на всех шести континентах.

Шестой ежегодный фестиваль документального экологического кино EcoCup завершится лекцией Симона Холмстрема о том, что такое устойчивое развитие, как эта тема проникает в повестку политических партий, и почему избиратели голосуют уже не только за пособия и новые рабочие места.

Фестиваль документального экологического кино EcoCup пройдет в Петербурге на Новой сцене Александринского театра и в кинотеатре «Аврора» с 15 по 22 ноября. Вход на все мероприятия свободный — по предварительной регистрации на сайте фестиваля.