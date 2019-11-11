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В Петербурге пройдет шестой фестиваль экологического кино EcoCup — с выступлениями Марии Тиники, Сергея Иевкова и других эко-активистов

15 ноября в Петербурге стартует ежегодный фестиваль документального экологического кино EcoCup. В шестой раз показы пройдут на Новой сцене Александринского театра и в кинотеатре «Аврора» — в программу 8 полных метра и 3 короткометражных фильма из США, Франции, Дании, Италии, Канады, Австралии и Великобритании, а также встречи с режиссерами и локальными лидерами мнений.

  • «Антропоцен: Эпоха Человека»

Фестиваль экологического кино EcoCup стартует показом фильма «Открывая заново» режиссера Фи Амбо. Лента показывает эксперимент, проведенный одной из школ в Копенгагене — 50 учащихся должны были за 10 недель превратить заброшенный и заросший деревьями участок города в свой собственный мир и новое идеальное общество. Перед показом также состоится встреча с педагогом Димой Зицером из Института неформального образования «Апельсин».

 

Как петербуржец создал «Благотворительную больницу», которая бесплатно лечит бездомных на улице

16 ноября на Новой сцене Александринского театра состоится показ фильма «Изменить ход истории» Киефа Давидсона и Педро Коза, показывающий «реальный героизм трех одаренных специалистов, которые приняли вызов медицинской вселенной и одержали победу для всего человечества». Перед показом ленты выступит основатель «Благотворительной больницы», которая бесплатно лечит бездомных на улице, Сергей Иевков.

Мария Тиника – о том, как вернуть деревья в Петербург

Позже в этот же день покажут фильм «Время леса» режиссера Франсуа-Ксавье Друэра — настоящее путешествие в сердце промышленного лесного хозяйства и его альтернатив. Перед началом сеанса выступит создательница проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника.

 

 

17 ноября петербуржцы смогут задать свои вопросы касательно экологии Катрин Брюс — исполнительному директору Международного экологического кинофестиваля «Планета в фокусе», крупнейшей канадской организации, занимающейся медиа-искусством. В дискуссии также примет участие Наталья Луковникова — руководитель Центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО и исследовательско-образовательного проекта «Социософт». В этот же день на Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Антропоцен: Эпоха Человека» — о новой геологической эпохе Человека и том, что это на самом деле значит на всех шести континентах. 

Шестой ежегодный фестиваль документального экологического кино EcoCup завершится лекцией Симона Холмстрема о том, что такое устойчивое развитие, как эта тема проникает в повестку политических партий, и почему избиратели голосуют уже не только за пособия и новые рабочие места.

Фестиваль документального экологического кино EcoCup пройдет в Петербурге на Новой сцене Александринского театра и в кинотеатре «Аврора» с 15 по 22 ноября. Вход на все мероприятия свободный — по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

 

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Дарья Гладких,
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