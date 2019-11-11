В прошлое воскресенье на петербургские телеэкраны вернулся культовый персонаж детской программы «Большой фестиваль» Хоха. В первом выпуске нового шоу «Большой Хоха» герой обсуждает городские проблемы вместе с депутатом Виталием Милоновым. Арт-редактор «Собака.ru» посмотрела программу и объясняет, что не так с подросшим «ленинградским хулиганом».
Что не так с возвращением Хохи из «Большого фестиваля»: ностальгия, Милонов и велодорожки
Кто такой Хоха и почему его любят петербуржцы?
В 1989 году на Ленинградском телевидении появилась новая программа для детей «Большой фестиваль», которую вели три персонажа-куклы: «ботан» Тото, пугливый Веснушка и Хоха — существо с ботинком вместо головы — хулиган и бонвиан. По воспоминаниям первых зрителей, вначале он не был «кроссовком», но вскоре сформировался канонический образ — говорящий кед со шнурками в виде носа, глаз, очков и бровей. Все три героя быстро стали рок-звездами детского телевидения. Кукол придумала художница Маргарита Скриповая-Ясинская, а имя Хоха из Псковской области привезла редактор Людмила Осташенко — там она узнала, что местные жители называют хохами домовых. Душой и голосом обаятельного «кроссовка» был актер, виртуозный экскурсовод и детский драматург Ричард Ромуальдович Богуцкий. «Может быть, секрет Хохиного обаяния в легкой хрипотце, задушевности, которые и пленяют души зрителей?! Сегодня ему приходит миллион писем. Они мешками стоят в редакции. Особо полюбившиеся рисунки, поделки артист Богуцкий уносит домой и показывает их гостям», — писали в газете «Смена» 19 лет назад. Создатели ежедневного шоу для ленинградских детей не ожидали ошеломительного успеха — 12 лет программа была любимой зрителями и морально не устаревала. В 2001 году Богуцкий умер, и «Большой фестиваль» закрыли — авторам программы было очевидно, что без голоса актера, оживившего смешную куклу, Хоха существовать не мог. «Впрочем, даже с волшебством без Ричарда Ромуальдовича все равно ничего бы не получилось. Ведь они с Хохой — одно целое. И характерами похожи. А голос! Представляете, если Хоха вдруг заговорит другим голосом? Да это совсем и не он будет».
«Большой фестиваль» был адресован более старшей аудитории, чем «Спокойной ночи, Малыши» с «первой» кнопки. Притягательность программы строилась на том, что Тото, Веснушка и Хоха общались со зрителем на равных, без сюсюканий и нравоучений. Назидательные речи зануды Тото нивелировались репликами раздолбая, шутника и неформала Хохи, с которым ассоциировали себя дети. Важно, что взрослые, которые появлялись в «Большом фестивале», разговаривали с кукольной троицей серьезно. Например, в одном из выпусков герои отправились в литографскую мастерскую, где печатники доступно объясняли суть сложной техники, о которой и взрослые особо уже не помнят. Герои занимались популяризацией краеведения: летали над Петропавловской крепостью, ходили в музеи и давали маленьким зрителям задания. Забавно, что в шоу проскакивала даже нативная реклама, в советском изводе, конечно. В новогоднем выпуске 1990 года Тото важно сообщает, что их с Веснушкой праздничные костюмы сшиты учащимися ПТУ №67 на улице Софийской, 19. «Вам значит, костюмчики новые сшили, а про меня забыли?» — «Не забыли, просто все знают, что ты у нас самый красивый и самый нарядный». За хвастовство Хоху троллили, но и любили — он был несовершенным и поэтому живым и настоящим.
Сейчас в соцсети «Вконтакте» есть несколько фан-групп, посвященных ностальгии по Хохе. «Хоха был нашим любимым говорящим ботинком. Мы могли пропустить унылые совковые "Спокойной ночи, малыши", но не увидеть перед сном великого Хоху было немыслимо. Хоха — далекий ботинок из детства; мы помним тебя и до сих пор храним тебя в наших сердцах! Ведь именно ты, Хоха, учил нас правильно жить», — пишет создатель паблика «Культ хохи», писатель Александр Пелевин.
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Ярослава Максименко — организатор мероприятия «Большой фестиваль комиксов, косплея и ностальгии — 2016» с оригинальными куклами Хохи и Веснушки, предоставленными создательницей
Хоха — драгоценный артефакт старого доброго ленинградско-петербургского телевидения с программами «6000 секунд» и «Музыкальный ринг». Хоха — такая же часть петербургского мифа и корпуса мемов, как разводные мосты, плохая погода, парадная и поребрик. По любви к Хохе петербуржцы старше 25 лет узнают «своих», а приезжающие в город смотрят «Большой фестиваль» на youtube, чтобы мимикрировать под местных. Хоху мы до сих пор любим за теплое чувство ностальгии по детству, когда каждый вечер из телевизора махал рукой виртуальный друг — кукла с головой кроссовка.
Кем стал Хоха, когда вырос?
В этом году канал 78 решил воскресить Хоху, точнее показать, каким он стал, когда вырос. В еженедельном ток-шоу «Большой Хоха» зрителям обещали обсуждение остросоциальных городских проблем, сдобренное фирменным остроумием «кроссовка». Первый выпуск вышел в прошлое воскресенье: в студии кроме основного героя и соведущей Инны Чукиной оказался депутат Виталий Милонов, который и задавал тон всей комнате, то есть беседе. «Я считаю, что у нас вело-хипстерская веганская шизофрения. Ты едешь по узкой набережной Петербурге, где с трудом в два ряда проезжают машины и стоят в пробке, а они берут, воруют один ряд и отдают вот этим сумасшедшим велосипедистом, которые почему-то в январе или феврале в 20-градусный мороз там должны ездить. Можно хотя бы на зимнее время эти велодорожки отменять, они не нужны никому», — провокационно комментирует депутат новость о новой велодорожке на Васильевском острове. «Что такое вело-хипстерское веганское?» — недоумевает Большой Хоха, который последние 18 лет провел на чердаке. «Это когда человек перестает нормально есть, нормально пить, у него полностью изменяется сознание. Вам этого не понять, вы, коллега, совершенно нормальный» — смеется Милонов. «Меня Виталий Валентинович назвал нормальным — я горжусь», — то ли троллит, то ли радуется Хоха.
Среди персонажей нового шоу — дятел, приносящий новости, и непонятное существо, похожее на красный чулок с помпоном, которое в программе несколько минут иронично комментирует инициативу депутата Вишневского о сокращении расходов на украшение Петербурга: «Надо не меньше тратить, а больше зарабатывать». Абсурда происходящему добавляют сами новости, которые обсуждают ведущие: помимо ситуации с ремонтом Петропавловской крепости затрагивается сюжет с безработной гражданкой, укравшей бойцового петуха — в духе невзоровских «600 секунд». Или, например, задержание мужчины на кингисеппской таможне с тремя сотнями книг Дарьи Донцовой. Детективы писательницы Хоха сравнивает с наркотиком: «пока всю серию не прочитаешь — не остановишься, там еще закладки какие-то». «Хоха, остановись, это не те закладки», — тормозит рахдухарившийся «ботинок» соведущая.
Далее из программы мы узнаем, что одноклассники Милонова называли «Гусем» из-за любви к красным носкам, что депутат когда-то играл в рокабилли группе, а миллион долларов он бы потратил на открытие воскресной школы. Большой Хоха же все 30 минут скорее играет роль обрюзгшего мужчины, который несмешно комментирует решения «больших дяденек» в ЗАКСе на кухонной посиделке. Новый Хоха — как мем «ожидание—реальность»: ты стал взрослым, но опять слышишь мамино «уроки сделал?» и разогреваешь на обед невкусный суп.
Тем смешнее читать интервью с соведущей постаревшего «кроссовка» Инны Чукиной: «Мальчики и девочки, которые видели Хоху еще в Ленинграде, сейчас выросли. Кто-то из них стал чиновников, депутатом, бизнесменом… В общем, человеком, влияющим на жизнь в Петербурге. И Хохе не всегда понятно, почему некоторые люди совершают те или иные поступки, чем они думают и руководствуются. Вот это мы и будем анализировать». Рокабилльщик Милонов стал депутатом, а наш любимый Хоха — грустным переростком, который 18 лет проспал на чердаке и теперь пытается разобраться, что такое чат-бот.
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