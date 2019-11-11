На этих выходных в Петербурге появились новые автобусы. Общественный транспорт в ярко-лазурном цвете футбольного клуба «Зенит» начал курсировать по маршруту №1 и №3. Их дизайн в августе 2019 года петербуржцы выбрали сами — в форме именно этого цвета последние годы выступают сине-бело-голубые.
В Петербурге появились автобусы в цветах футбольного клуба «Зенит». Их дизайн выбрали горожане
Выбор маршрутов не является случайным. Как рассказывают в «Зените», «первый» — номер победителей, а тройка символизирует букву «З». Первыми пассажирами стали участники футбольной команды — 8 ноября в поездку от «Галереи» до «Дворцовой площади» отправились директор клуба Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, наставник «Зенита»-2 Владислав Радимов, а также Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Алексей Сутормин.
«Это отличный шаг для привлечения новых болельщиков. У футбольного клуба «Зенит» особое положение в Петербурге, в городе любят футбол, и город ассоциируется с командой. Рады вместе с игроками основного состава, «Зенита»-2 и молодежной команды стать первыми пассажирами новых автобусов. Уверен, чем больше людей будет пользоваться общественным транспортом, тем комфортнее и удобнее станет на дорогах», — рассказал в ходе поездки Сергей Семак.
Сейчас на сайте учреждения «Организатор перевозок» появился новый опрос, призванный оценить, насколько гармонично автобусы в новых цветах вписываются в стилистику Петербурга. Пока ярко-лазурные «единица» и «тройка» курсируют по городу в качестве эксперимента — по его итогам в 2020 году будет принято решение о новом едином цвете для общественного транспорта.
Напомним, Смольный запустил онлайн-опрос, в котором петербуржцы могут выбрать, как должна называться станция метро возле «Газпром-Арены» — «Новокрестовская» или «Зенит». Переименовать станцию предложили еще в начале этого года, что, по мнению президента футбольного клуба, поможет «увеличить коммерческую отдачу от стадиона».
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