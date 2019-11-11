«Это отличный шаг для привлечения новых болельщиков. У футбольного клуба «Зенит» особое положение в Петербурге, в городе любят футбол, и город ассоциируется с командой. Рады вместе с игроками основного состава, «Зенита»-2 и молодежной команды стать первыми пассажирами новых автобусов. Уверен, чем больше людей будет пользоваться общественным транспортом, тем комфортнее и удобнее станет на дорогах», — рассказал в ходе поездки Сергей Семак.

Сейчас на сайте учреждения «Организатор перевозок» появился новый опрос, призванный оценить, насколько гармонично автобусы в новых цветах вписываются в стилистику Петербурга. Пока ярко-лазурные «единица» и «тройка» курсируют по городу в качестве эксперимента — по его итогам в 2020 году будет принято решение о новом едином цвете для общественного транспорта.

Напомним, Смольный запустил онлайн-опрос, в котором петербуржцы могут выбрать, как должна называться станция метро возле «Газпром-Арены» — «Новокрестовская» или «Зенит». Переименовать станцию предложили еще в начале этого года, что, по мнению президента футбольного клуба, поможет «увеличить коммерческую отдачу от стадиона».