На Дальневосточном проспекте открыли памятник писателю Даниилу Гранину

Напомним, в декабре прошлого года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. 9 февраля на Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год.

В конце мая в Петербурге выбрали три варианта проекта будущего памятника писателю Даниилу Гранину. Среди представленных работ как классические решения, так и авангардные макеты в стиле городской скульптуры. В ходе обсуждения члены жюри отметили, что министр культуры России Владимир Мединский дополнительно отметил еще один проект — он изображает Даниила Гранина сидящим на скамье. Кроме того, ранее петербургские активисты установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина. Однако из-за своего названия, написанного транслитом для туристов, сквер вскоре стал интернет-мемом.