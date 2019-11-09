В эту субботу, 9 ноября, на Дальневосточном проспекте открыли памятник писателю Даниилу Гранину. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
На Дальневосточном проспекте открыли памятник писателю Даниилу Гранину
Сейчас рабочие благоустраивают монумент. Официальное открытие бронзовой фигуры состоится 15 ноября во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Автором скульптуры стал Евгений Бурков. По его словам, проект выбрала дочь Гранина Марина — за сходство памятной фигуры с самим писателем. «Она увидела его и сказала: «Это он. Он так сидел. Я входила в его кабинет, смотрела, где он работал. Так же сидел, читал книги, думал»», — рассказал «Петербургскому дневнику» скульптор.
Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Основная тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-технического творчества, борьба между ищущими, принципиальными учёными и бюрократами. Лауреат госпремии СССР, герой социалистического труда, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, а также сотрудник редколлегии популярной в СССР Роман-газеты.
Напомним, в декабре прошлого года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. 9 февраля на Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год.
В конце мая в Петербурге выбрали три варианта проекта будущего памятника писателю Даниилу Гранину. Среди представленных работ как классические решения, так и авангардные макеты в стиле городской скульптуры. В ходе обсуждения члены жюри отметили, что министр культуры России Владимир Мединский дополнительно отметил еще один проект — он изображает Даниила Гранина сидящим на скамье. Кроме того, ранее петербургские активисты установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина. Однако из-за своего названия, написанного транслитом для туристов, сквер вскоре стал интернет-мемом.
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