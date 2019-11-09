На территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в конце ноября установят памятник Михаилу Калашникову в честь 100-летия со дня его рождения, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
В Петербурге установят памятник Михаилу Калашникову в честь 100-летия со дня его рождения
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Фото: пресс-служба Западного военного округа
Фигуру создателя всемирно известного автомата Калашникова выполнят из бронзы и расположат перед главным входом в старейший военный музей в России. Согласно задумке автора, члена Московского союза художников Владимира Курочкина, Михаил Калашников будет сидеть на скамье в фронтовой гимнастерке и держать в руках созданный им автомат.
В Военно-историческом музее представлена крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова. Первые экспонаты появились в нем еще в 1959 году. Калашников лично передал в дар музею свою собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия и некоторые личные вещи.
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