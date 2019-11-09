В Петербурге установят памятник Михаилу Калашникову в честь 100-летия со дня его рождения

В Военно-историческом музее представлена крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова. Первые экспонаты появились в нем еще в 1959 году. Калашников лично передал в дар музею свою собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия и некоторые личные вещи.

