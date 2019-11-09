Ночью 9 ноября аварийно-восстановительные бригады ГУП «ТЭК СПб» завершили ремонтные работы на Потемкинской улице в Петербурге. Теперь оранжереи Таврического сада спасены.
Оранжереи Таврического сада спасены. ТЭК выполнил ремонтные работы в два раза быстрее нормативного срока
Как передает пресс-центр ГУП «ТЭК», теплоэнергетики устранили дефект всего за 3,5 часа – вместо положенных 8. Они заменили 3,5 метра трубопровода диаметром 10 см и подключили индивидуальный тепловой пункт к теплице.
Напомним, недавно в оранжерее Таврического сада вновь отключили отопление. Сотрудники оранжереи заявили, что пальмы и другие представители флоры находятся под угрозой гибели. «Вот уже несколько дней коммунальные службы бездействуют, а коллекция растений находится под угрозой по причине халатного отношения администрации Центрального района. Нами составлены письма и оповещены все службы, но все говорят, что это не их зона ответственности», — говорится в письме работников Таврического сада.
В начале октября сотрудники оранжереи Таврического сада уже били тревогу относительно сохранности зеленой коллекции — тогда помещение не отапливалось 4 дня — с 4 по 7 октября. От холодов спасались обогревателями, горячим кофе и сокращенным режимом работы.
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