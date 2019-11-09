Оранжереи Таврического сада спасены. ТЭК выполнил ремонтные работы в два раза быстрее нормативного срока

Напомним, недавно в оранжерее Таврического сада вновь отключили отопление. Сотрудники оранжереи заявили, что пальмы и другие представители флоры находятся под угрозой гибели. «Вот уже несколько дней коммунальные службы бездействуют, а коллекция растений находится под угрозой по причине халатного отношения администрации Центрального района. Нами составлены письма и оповещены все службы, но все говорят, что это не их зона ответственности», — говорится в письме работников Таврического сада.

В начале октября сотрудники оранжереи Таврического сада уже били тревогу относительно сохранности зеленой коллекции — тогда помещение не отапливалось 4 дня — с 4 по 7 октября. От холодов спасались обогревателями, горячим кофе и сокращенным режимом работы.

