Петербуржцы смогут принять участие в создании парка «Тучков буян» на месте Судебного квартала. Для этого в городе организуют серию открытых встреч, в рамках которых обсудят ценности и функции будущего общественного пространства, а также его наполнение — для того, чтобы парк был доступен людям с разными интересами
Петербуржцы смогут принять участие в создании парка «Тучков буян» на месте Судебного квартала
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Фото: сообщество "Друзья парка «Тучков буян»"
Сессии являются одним из главных факторов создания будущего парка «Тучков буян». Их проведут как с экспертами, так и с петербуржцами, по результатам которых будет сформировано техническое задание для международного архитектурного конкурса.
Первая встреча с горожанами пройдет 12 ноября в пространстве «Ясная поляна» на улице Льва Толстого, 13 — в рамках сессии будет сформулирована главная идея и ценности нового общественного пространства, а также решено, какие функциональные зоны обязательно должны быть реализованы. К участию приглашаются петербуржцы, которые живут, работают или учатся неподалеку от будущего парка, а также сообщества Петроградского и Василеостровского районов.
В рамках второй встречи, которая состоится 15 ноября, вместе с петербуржцами обсудят предложения о функциональному наполнению парка. К участию приглашаются родители, владельцы собак, велосипедисты и пользователи других экологических видов транспорта, представители водных и спортивных сообществ, городские активисты, а также студенты — особенно ждут будущих специалистов СПбГУ, ИТМО и Академии художеств. Сессия пройдет в пространстве «Точка кипения» на проспекте Медиков, 3.
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Проект нового парка, предложенный врио губернатора Александром Бегловым и одобренный президентом Владимиром Путиным в апреле 2019 года
Завершающая, третья встреча будет посвящена подведению промежуточных итогов. В пространстве «Ясная поляна» горожанам презентуют возможные предложения и предоставят возможность внести в них правки. Посетить сессию могут участники предыдущих встреч и те, кто не смог прийти на первые встречи.
«Мы хотим интегрировать в проект мнения жителей и других заинтересованных и неравнодушных горожан. Для этого проведём открытые встречи, чтобы сформулировать основные ценности, принципы и функциональное содержание нового парка. Это позволит участникам архитектурного конкурса при создании своих концепций опираться на мнения, запросы и идеи петербуржцев. Поэтому участие каждого важно — вы можете повлиять на то, как будет выглядеть парк в будущем. Отдельные встречи будут организованы со школьниками, горожанами с особыми запросами и ограниченной мобильностью. Мы также хотим встретиться с владельцами учреждений и руководителями организаций, расположенными вблизи парка», — говорят организаторы серии сессий.
Зарегистрироваться на участие во встречах можно здесь.
Напомним, в ноябре КБ Стрелка запускает международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян», который расположится на месте Судебного квартала. В качестве подготовительного этапа пройдет серия сессий при участии петербургского экспертного сообщества, по результатам которой будет сформировано техническое задание. Параллельно специалисты из Европейского университета будут выяснять, как представляют будущий парк жители города.
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