Сессии являются одним из главных факторов создания будущего парка «Тучков буян». Их проведут как с экспертами, так и с петербуржцами, по результатам которых будет сформировано техническое задание для международного архитектурного конкурса.

Первая встреча с горожанами пройдет 12 ноября в пространстве «Ясная поляна» на улице Льва Толстого, 13 — в рамках сессии будет сформулирована главная идея и ценности нового общественного пространства, а также решено, какие функциональные зоны обязательно должны быть реализованы. К участию приглашаются петербуржцы, которые живут, работают или учатся неподалеку от будущего парка, а также сообщества Петроградского и Василеостровского районов.

В рамках второй встречи, которая состоится 15 ноября, вместе с петербуржцами обсудят предложения о функциональному наполнению парка. К участию приглашаются родители, владельцы собак, велосипедисты и пользователи других экологических видов транспорта, представители водных и спортивных сообществ, городские активисты, а также студенты — особенно ждут будущих специалистов СПбГУ, ИТМО и Академии художеств. Сессия пройдет в пространстве «Точка кипения» на проспекте Медиков, 3.