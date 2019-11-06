Мусорную реформу, в рамках которой в Петербурге введут раздельный сбор отходов, могут отложить еще на год. С таким предложением выступил глава Комитета по тарифам Дмитрий Коптин. По его мнению, «пока слишком много нерешенных вопросов», а также на сегодняшний день «город не готов к таким глобальным переменам».
Мусорную реформу, вводящую в Петербурге раздельный сбор, планируют отложить еще на год
Реализацию мусорной реформы в Петербурге предлагают перенести на 2020 год. «Пока слишком много нерешенных вопросов, в частности, еще не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки отходов, сколько и где их образуется, куда их отправляют на обезвреживание и захоронение. Все это требует времени, сейчас город не готов к таким глобальным переменам», — сказал «Петербургскому дневнику» Коптин.
Согласно новым правилам, плата за вывоз и утилизацию мусора должна рассчитываться исходя из числа зарегистрированных в квартире жильцов, а не количества квадратных метров жилой площади. Также в регионе должны выбрать единого оператора, который будет ответственен за весь путь отходов — от контейнерной площадки до полигона или мусороперерабатывающего завода.
В качестве аргументации необоримости отсрочки мусорной реформы в Петербурге Коптин говорит о негативном примере других регионов России, которые уже перешли на новые правила. «Сначала регионы утвердили масштабные инвестиционные программы, предусматривающие строительство мусороперерабатывающих заводов, полигонов. Но все это вылилось в резкий рост тарифа за вывоз отходов — от 10% до 50%, потом эти решения пришлось пересматривать. Сейчас регионы корректируют свои инвестпрограммы», — добавляет чиновник.
Напомним, в 2018 году Смольный уже откладывал запуск «мусорной реформы» в Петербурге — введение единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после того, как Госдума разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу. Тогда также стало известно, что тариф по обращению с мусором останется прежним. Ранее предполагалось, что в городе введут новый режим, из-за которого горожане могли платить за вывоз мусора в три раза больше.
Ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Несмотря на это, полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%.
Петербуржец Артем Артюшенков открыл в Новом Девяткино цех, который ежемесячно перерабатывает 100 тонн пластиковых бутылок. В результате у него получается материал «флекс», который используется в производстве одежды, стреп-лент, технических емкостей и других бытовых предметов. «Собака.ru» поговорила с Артемом о том, как он получает такое количество бутылок, почему их важно (и выгодно!) сдавать на переработку, как это сделать максимально правильно, и чем для Петербурга может обернуться «мусорная реформа».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.