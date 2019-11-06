Мусорную реформу, вводящую в Петербурге раздельный сбор, планируют отложить еще на год

Реализацию мусорной реформы в Петербурге предлагают перенести на 2020 год. «Пока слишком много нерешенных вопросов, в частности, еще не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки отходов, сколько и где их образуется, куда их отправляют на обезвреживание и захоронение. Все это требует времени, сейчас город не готов к таким глобальным переменам», — сказал «Петербургскому дневнику» Коптин.

Согласно новым правилам, плата за вывоз и утилизацию мусора должна рассчитываться исходя из числа зарегистрированных в квартире жильцов, а не количества квадратных метров жилой площади. Также в регионе должны выбрать единого оператора, который будет ответственен за весь путь отходов — от контейнерной площадки до полигона или мусороперерабатывающего завода.

В качестве аргументации необоримости отсрочки мусорной реформы в Петербурге Коптин говорит о негативном примере других регионов России, которые уже перешли на новые правила. «Сначала регионы утвердили масштабные инвестиционные программы, предусматривающие строительство мусороперерабатывающих заводов, полигонов. Но все это вылилось в резкий рост тарифа за вывоз отходов — от 10% до 50%, потом эти решения пришлось пересматривать. Сейчас регионы корректируют свои инвестпрограммы», — добавляет чиновник.