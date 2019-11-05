Градостроительные ошибки в Петербурге XIX и XX века: от Исаакиевского собора до гостиницы «Советская»

Елисеевский магазин, дом Зингера и универмаг «У красного моста»

Стиль этих зданий называют купеческим модерном Петербурга. Поэт Георгий Иванов писал: «На Невском, как грибы, вырастали одно за другим «роскошные» здания — настоящие «монстры», вроде магазина Елисеева или дома Зингера».

Елисеевский магазин, построенный в начале XX века, стал провозвестником прихода северного модерна, национальной романтической архитектуры, в имперский Петербург. Архитектор Барановский изначально проектировал его таким образом, чтобы он диссонировал с окружающей застройкой Невского проспекта, притягивал внимание прохожих и завлекал их в магазин.

Дом компании «Зингер», также известный как «Дом книги», был построен в начале века Павлом Сюзором, здесь впервые в России был применен металлический каркас. Современники упрекали его за соседство с Казанским собором – будущий главный архитектор города Лев Ильин утверждал, что коммерческая фирма не должна перетягивать внимание с религиозного сооружения. Благодаря куполу со стеклянным глобусом здание получилось выше, чем было разрешено по регламенту, а значит и выше Зимнего дворца. Тем не менее, сейчас горожане любят его, особенно когда подсвечен купол.

Дом «У красного моста» компании «Эсдерс и Схейфальс» тоже вызвал массу недовольств. Эсдерс и Схейфальс – два бельгийских предпринимателя, которые купили здание на углу Гороховой и набережной Мойки, ранее служившее школой для незрячих детей, и заказали его перестройку. После нее у дома появился высокий шпиль, также диссонирующий со шпилем Адмиралтейства.