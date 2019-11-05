Сегодня кажется, что жаркие споры могут вызывать только современные постройки, однако и привычные для нас здания когда-то ужасали и возмущали критиков и горожан. О самых масштабных архитектурных конфликтах в рамках проекта «Аудитория 7» в пространстве «Цифербург» прочел лекцию Алексей Блохин. «Собака.ru» записала самое интересное.
Градостроительные ошибки в Петербурге XIX и XX века: от Исаакиевского собора до гостиницы «Советская»
Что такое градостроительная ошибка в Петербурге?
Речь пойдет о зданиях, которые нарушают эстетическую целостность города, не вписываются в окружающую архитектурную среду и диссонируют с «небесной линией», о которой говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев. Еще в 1902 году художник Александр Бенуа писал в статье «Живописный Петербург» (журнал «Мир искусства») о необходимости защиты города от не соответствующих его духу построек: «Хотелось бы, чтоб художники полюбили Петербург и, освятив, выдвинув его красоту, тем самым спасли его от погибели, остановили варварское искажение его, оградили бы его красоту от посягательства грубых невежд, обращающихся с ним с таким невероятным пренебрежением, скорее всего потому только, что не находится протестующего голоса, голоса защиты, голоса восторга».
Дореволюционный период
Исаакиевский Собор
В свое время творение Огюста Монферрана называли «гигантской чернильницей». Современники критиковали то, как здание ворвалось в ту самую «небесную линию», нарушив ее единство. Историк искусства Петр Гнедич писал о «ложноклассическом стиле» — поверхностном подражании «плохим позднеримским образцам», переносе лишь наружных форм без глубокого понимания сути классического античного искусства. Критик и историк искусства Владимир Стасов писал о нем: «Колоссальное по размерам двери…, но все это было ничтожно по мысли и творчеству, расслабленно сладко по выражению: формальность, безвкусие и казанщина. Все эти бессмысленные подражания ... так и остались жалким ничтожеством». Тем не менее, мы знаем, что сейчас Исаакиевский собор – один из главных символов города.
Спас на Крови
Еще одна достопримечательность, большой проект Альфреда Парланда, затянувшийся на 25 лет, про который писали: «Страшно подумать: вот после почти двух тысяч лет христианства в столице России выросло небывалое архитектурное уродство под знаменем русского христианского зодчества. Страшно. Ведь камни не лгут и камни остаются навсегда… Что скажут о нас будущие поколения?» Это слова Сергея Маковского, критика и искусствоведа. Он же предлагал снести храм, всерьез об этом заговорили в 1930-х, но осуществить не успели, так как началась война. Здание контрастирует с общим неоклассицистическим ансамблем канала Грибоедова, вторгается в него своим псевдорусским стилем, хотя сейчас, конечно, вряд ли кому-то в голову придет идея снести его.
Елисеевский магазин, дом Зингера и универмаг «У красного моста»
Стиль этих зданий называют купеческим модерном Петербурга. Поэт Георгий Иванов писал: «На Невском, как грибы, вырастали одно за другим «роскошные» здания — настоящие «монстры», вроде магазина Елисеева или дома Зингера».
Елисеевский магазин, построенный в начале XX века, стал провозвестником прихода северного модерна, национальной романтической архитектуры, в имперский Петербург. Архитектор Барановский изначально проектировал его таким образом, чтобы он диссонировал с окружающей застройкой Невского проспекта, притягивал внимание прохожих и завлекал их в магазин.
Дом компании «Зингер», также известный как «Дом книги», был построен в начале века Павлом Сюзором, здесь впервые в России был применен металлический каркас. Современники упрекали его за соседство с Казанским собором – будущий главный архитектор города Лев Ильин утверждал, что коммерческая фирма не должна перетягивать внимание с религиозного сооружения. Благодаря куполу со стеклянным глобусом здание получилось выше, чем было разрешено по регламенту, а значит и выше Зимнего дворца. Тем не менее, сейчас горожане любят его, особенно когда подсвечен купол.
Дом «У красного моста» компании «Эсдерс и Схейфальс» тоже вызвал массу недовольств. Эсдерс и Схейфальс – два бельгийских предпринимателя, которые купили здание на углу Гороховой и набережной Мойки, ранее служившее школой для незрячих детей, и заказали его перестройку. После нее у дома появился высокий шпиль, также диссонирующий со шпилем Адмиралтейства.
Большеохтинский мост
Если предыдущие примеры встречаются в литературе часто, то этот может показаться неожиданным. Большеохтинский мост был выполнен по проекту Георгия Кривошеина в 1911 году, построен в рекордно короткие сроки. Сейчас является одной из достопримечательностей города, однако, например, историк мостостроения и критик Александр Лунин писал: «Конструкция Большеохтинского моста рациональна в техническом отношении, но его архитектурно-художественное решение нельзя назвать удачным: … грузные каменные башни разводного пролета перегородили пространство над Невой. Они перегородили вид на Смольный собор».
Советский период
Гостиница «Советская»
Если говорить о советском периоде Петербурга, то, как ни странно, ошибок сможем найти не так уж много. Одна из наиболее очевидных – здание гостиницы «Советской», ныне носящей название «Азимут», которое вторглось в панораму Фонтанки и нависло над историческим районом. 19-этажная постройка была первой, а в 1960-е годы единственной высоткой Ленинграда.
Гостиница «Ленинград»
Тоже гостиница, построенная также в 60-х годах, похожи они с «Советской» и внешне. Проблема с ней в том, что ее прекрасно видно из центра, а облик ее не соответствует панораме, в которую она врывается.
Здание завода «Алмаз»
Завод находится на Уральской улице, достаточно далеко от центра и исторической застройки. Тем не менее, 10-этажное здание портит вид на стрелку Васильевского острова, если смотреть с материка. Этот бетонно-стеклянный монстр не только диссонирует со средой, но и не представляет никакой архитектурной ценности, в отличие от предыдущих примеров.
Записал Михаил Кручинин
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