«Идет каждый божий день и требуется везде и всюду»: директор Музея истории прокомментировал реставрацию Петропавловской крепости

Так, в 2017 году ряд казематов Петропавловской крепости были отреставрированы за счет средств музея. Тогда специалисты выложили новый пол, чтобы приспособить помещения под нужды музея. «Но зимой прошлого года выпало много снега. Как объясняют специалисты — снег давил на Неву, и вода пришла во вновь отреставрированный каземат. Мы стояли и плакали: по щиколотку вода покрыла тот новый пол. И мы принимаем решение, невзирая на затраченные деньги, поверх отреставрированного пола делать гидроизоляцию, чтобы спасти пару казематов и приспособить их для нужд музейной деятельности», — рассказывает его директор.

По словам Колякина, Петропавловская крепость требует сохранения «постоянным вниманием» — с мая по начало сентября достопримечательность посещают около 1,5 миллионов человек. «Мы, как петербуржцы, хотим, чтобы сердце Петербурга выглядело пристойно, и людям, приезжающим со всего мира, показывать обшарпанные стены — негоже. Поэтому мы вынуждены создавать внешний вид крепости», — добавляет он.

В КГИОП также прокомментировали реставрацию фасадов Петропавловской крепости. По словам специалистов, валганговые и эскарповые фасады стали оштукатуривать уже с середины XVIII века. Сейчас работы также проходят по данной технологии — за образец были взяты фрагменты штукатурки с разметкой «под кирпич», обнаруженные реставраторами в 1990-х годах. «Гранитом при строительстве был облицован только Невский полигон, остальной внешний периметр штукатурили с разделкой «под гранит» и «под кирпич». В послевоенный период стены крепости гладко штукатурили и окрашивали ПХВ-краской», — рассказали в комитете.

Напомним, ранее блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал реставрацию Петропавловской крепости, отметив, что восстановление облика «исторического наследия Санкт-Петербурга» оставляет желать лучшего. На стены Иоанновского равелина в восточной части территории крепости строители наклеили поверх некие панели с принтом кирпича — вместо ремонта старой кладки. «Такое в подъезде старой хрущевки стыдно делать, а тут одна из главных достопримечательностей страны!» — написал он в своем «Живом журнале». Как он отмечает, рабочие обмазали кирпичные стены непонятным составом и «нарисовали кирпич».