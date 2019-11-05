Парк Монрепо в Выборге частично закрыли для посетителей. Там продолжается реставрация

Для посетителей закрыты полуостров Нептуна, остров Людвигштайн, почти вся Восточная часть парка и часть Западной, в том числе «Край света». Таким образом недоступны капелла Людвигсбург и грот Медузы, колонна двух императоров и остров Пампушкина, валунная ограда, обелиск братьям Броглио, пристань, чайная беседка и другие объекты.

Масштабная реставрация парка Монрепо в Выборге началась в конце 2017 года. Тогда в планах была заявлена реконструкция главного усадебного дома и Библиотечного флигеля, реставрация источника «Нарцисс» и Главных ворот, планировалось воссоздать яблочный чад, комплекс дома садовника с оранжереей и огородным хозяйством. Также планировалась реконструкция береговой линии и пирсов парка, земляные работы, рубка старых и посадка новых деревьев и кустарников.

Однако реконструкция историко-архитектурного и природного музея-заповедника обернулась многочисленными скандалами. Так, рабочие демонтировали Библиотечный флигель. Тогда В пресс-службе парка сообщили, что, согласно проекту реставрации, «флигель начали разбирать еще летом для переборки бревен и последующей сборки здания». Позже полностью демонтировали Главный усадебный дом — памятник деревянной архитектуры 1804 года постройки, который эксперты и петербуржцы просили сохранить.