Уголовное дело возбуждено по статье 243.1 УК РФ — «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр». КГИОП неоднократно добивался начала судебного процесса в отношении бывшего собственника особняка — научно-производственной фирмы «Пигмент», которая владела особняком с декабря 2011 по декабрь 2017 года. По мнению представителей комитета, бывший владелец причинил вред памятнику архитектуры «вследствие длительного бездействия».

Как сообщает отдел дознания УМВД России по Невскому району Петербурга, стоимость восстановительных работ в особняке Веге на Октябрьской набережной, 38 — более 500 тысяч рублей. «Состояние конструкций и отделки здания неудовлетворительное, местами — аварийное. Новому собственнику предстоит выполнить первоочередные противоаварийные работы, параллельно с этим провести и согласовать инженерное обследование технического состояния здания, в соответствии с выводами которого разработать проект реставрации здания и приспособления его для современного использования», — говорят в КГИОП.

Особняк Веге на Октябрьской набережной построен в 1900-1902 годах для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге. До настоящего времени фасад здания дошел в значительно искаженном виде. При этом сохранились подлинные интерьеры в стиле эклектика. Художественную ценность имеют ряд парадных помещений второго этажа, вестибюль, парадная лестница. В апреле 2019 года особняк выставили на продажу. Экскурсовод и блогер Евгений Колесник сфотографировал и написал для «Собака.ru» историю одного из самых красивых и запущенных строений Петербурга.