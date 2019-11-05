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Для петербургских велосипедистов проложили новую полосу на Большом проспекте Васильевского острова

Для петербургских велосипедистов обустроили новую полосу движения. Велодорожка появилась на Большом проспекте Васильевского острова. Маршрут проходит по нему от 6-7 линий до Детской улицы и соединяет три значимые точки острова — 6-7 линии, обновленный Василеостровский рынок и Севкабель Порт.

  • Фото: пресс-служба ГЦУП

Новый велосипедный маршрут походит по Большому проспекту Васильевского острова от 6-7-й линий В.О. до 22-23-й линий В.О, а затем продолжается от 24-25-й линии до Детской улицы. Участок от 22-23-й линий В.О. до 24-25-й линий В.О. будет обустроен после завершения работ по строительству станции метро «Горный институт» — в 2021 году

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По мнению представителей Городского центра управления парковками, новая станция станет «еще одной точкой притяжения по маршруту велополосы». «Хочу отметить удачное расположение велополосы. Она соединяет три значимые точки: 6-7 линии В.О., Андреевский рынок и Севкабель Порт. Когда откроется станция метро «Горный институт» жители Васильевского острова смогут легко и безопасно добираться по велополосе до метро», — также считает руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу. 

Новая полоса для велосипедистов появилась в Петербурге благодаря горожанам — в рамках программы «Твой бюджет». Инициатором выступил петербуржец Леонид Андрухов. «Надо было выбирать из нескольких вариантов. В итоге было принято решение обустроить велосипедную полосу на Большом проспекте В.О. В границах Большого проспекта есть смежные проспекты, «карманы», много прилегающих улиц и линий, которые позволяют автолюбителям парковать свои транспортные средства вне велополосы», — рассказал автор проекта.

Напомним, летом 2019 года в Московском районе началось строительство новой велосипедной дорожки, общая протяженность которой составит порядка 6 километров. Также Городской центр управления парковками показал новую схему строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. Ранее в Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. А еще активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.


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Дарья Гладких,
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