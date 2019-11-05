Для петербургских велосипедистов проложили новую полосу на Большом проспекте Васильевского острова

Новый велосипедный маршрут походит по Большому проспекту Васильевского острова от 6-7-й линий В.О. до 22-23-й линий В.О, а затем продолжается от 24-25-й линии до Детской улицы. Участок от 22-23-й линий В.О. до 24-25-й линий В.О. будет обустроен после завершения работ по строительству станции метро «Горный институт» — в 2021 году.

По мнению представителей Городского центра управления парковками, новая станция станет «еще одной точкой притяжения по маршруту велополосы». «Хочу отметить удачное расположение велополосы. Она соединяет три значимые точки: 6-7 линии В.О., Андреевский рынок и Севкабель Порт. Когда откроется станция метро «Горный институт» жители Васильевского острова смогут легко и безопасно добираться по велополосе до метро», — также считает руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу.