Как выглядит замороженная стройплощадка и тоннели станции «Кудрово»? Показывает петербургский блогер

На момент заморозки строительства в 1997 году был построен только один — правый перегонный тоннель от станции «Улица Дыбенко». Он был пройден щитовым способом и заканчивался за 600 метров до предполагаемой станции — на уровне улицы Тельмана. Его длина составляет 1500 метров, он проходит под проспектом Большевиков и около гипермаркета «Карусель» заворачивает на восток. Заканчивается недострой монтажной камерой с надписью «до Народной — 600 метров», а на стенах можно увидеть записи «год 1996».

Напомним, в Смольном готовят два проекта транспортной связи Кудрова с Петербургом — трамвайную линию и продолжение линии метро от станции «Улица Дыбенко». В Дирекции по транспортному развитию предлагают сконцентрироваться на чем-то одном. По подсчетам, получение финансирования на строительство новой станции подземки может затянуться, что приведет к переносу сроков сдачи объекта в эксплуатацию. Однако проект планировки метро от станции «Улица Дыбенко» до Кудрова все-таки подготовят — к концу 2020 года.

Еще в декабре 2018 года правительства Петербурга и Ленинградской области назвали плановые сроки сдачи станции «Кудрово» в эксплуатацию — ожидалось, что пассажиры смогут начать пользоваться продолжением Лахтинско-Правобережной линии метрополитена уже к концу 2025 года. Однако в связи с непредусмотренным федеральным финансированием строительство может затянуться. В 2019 году стало известно, что Министерство транспорта России не предусматривает выделение федеральных средств на строительство станции.