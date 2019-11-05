Рабочая неделя в Петербурге начнется со штормового ветра и метели

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 5 ноября, в Петербурге облачная погода. Днем ожидается мокрый снег, переходящий в «сухой», местами пройдет метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а температура воздуха — варьироваться от +1 до -1 градуса по Цельсию.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает горожан о сложной ситуации на дорогах и рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также ездить с включенными противотуманными фонарями.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда горожанам стоит начинать готовиться к наступлению нового календарного периода. Спойлер: еще не время причитать, что «зима близко» — в городе ожидается потепление. А еще выпавший в октябре снег — не аномалия, а «вполне нормальное явление». Значения температуры воздуха в этом месяце приблизились к экстремальным, но не установили рекордов. В октябре в городе выпал 151% ежемесячной нормы осадков.

Кроме того, в Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. И на это есть все шансы! Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы.





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