В особняке Кушелева-Безбородко продают квартиры с отреставрированными дореволюционными интерьерами

Здание построили в середине XIX века. Владельцами особняка были Александр Кушелев-Безбородко, князь Михаил Волконский, а после купец Александр Елисеев – он сдавал в особняке квартиры. В советские годы здесь располагались коммуналки и конторы, сейчас же особняк отреставрирован и в нем находится клубный дом.