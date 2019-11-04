В особняке Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова выставлены на продажу квартиры с отреставрированными дореволюционными интерьерами – с богатым резным декором, статуями, лепниной и росписями. Об этом в Instagram рассказал блогер Максим Косьмин.
В особняке Кушелева-Безбородко продают квартиры с отреставрированными дореволюционными интерьерами
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Перед вами интерьеры трёх совершенно уникальных квартир. Это — особняк Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова, единственное в своём роде жильё в отреставрированном памятнике федерального значения. ⠀ Немного истории. Особняк на этом участке существует с XVIII века, и за годы существования неоднократно перестраивался и менял владельцев. Свой нынешний вид здание приобрело в середине XIX века, когда им владели Александр Григорьевич, первый граф Кушелев-Безбородко, и его сын Николай Александрович. При них были создана значительная часть интерьеров, дошедших до наших дней (см. акварель 1864 года, 9-я в карусели). ⠀ После Кушелевых-Безбородко особняком недолго владела Александра Григорьевна Шереметева, и именно для неё в 1870-х была построена беломраморная лестница по проекту Н.Л. Бенуа (сейчас она — часть одной из квартир). ⠀ 1880-х годах особняк перешел к князю Михаилу Сергеевичу Волконскому (сыну декабриста Сергея Григорьевича Волконского), а с 1892 и вплоть до 1917 года особняк принадлежал купцу I-й гильдии Александру Григорьевичу Елисееву, представителю семьи знаменитых купцов Елисеевых. А.Г. Елисеев частично реконструировал здание и поселился с семьёй в 23-х комнатах бельэтажа. Остальные помещения сдавались внаём как отдельные квартиры: таким образом особняк стал функционировать по принципу доходного дома. А.Г. Елисеев умер в 1918 году. Сохранилась опись квартиры Елисеевых в бельэтаже особняка от 1918 года: коллекции бронзы, картин, икон, серебра, всё это бесследно исчезло, особняк был разграблен. ⠀ Советский режим привёл сюда коммунальные квартиры и конторы, бывшие залы были поделены перегородками и, по выражению советских краеведов, «весь внутренний обиход дома перестроился на трагикомический коммунальный быт». В начале XX века дом пребывал в плачевном состоянии и стоял расселенным, что запечатлел фотограф Юрий Молодковец в 2008 году (см. в конце карусели). ⠀ Но особняку дали вторую жизнь. Уникальные интерьеры XIX века восстанавливали семь лет: теперь они — часть трёх исторических квартир, которые сейчас находятся в продаже. И по уровню интерьеров аналогов им среди жилья просто не существует. За подробностями — сюда: @okb_residence #реклама
Здание построили в середине XIX века. Владельцами особняка были Александр Кушелев-Безбородко, князь Михаил Волконский, а после купец Александр Елисеев – он сдавал в особняке квартиры. В советские годы здесь располагались коммуналки и конторы, сейчас же особняк отреставрирован и в нем находится клубный дом.
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