Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал состояние Петропавловской крепости. Соответствующую запись Варламов опубликовал на своей странице в «Живом журнале».
«Руки бы им оторвать!»: Илью Варламова возмутил некачественный ремонт Петропавловской крепости
«Думаю, ни у кого не должно быть сомнений, что Петропавловская крепость — несомненное историческое наследие Санкт-Петербурга, России и Европы», – отмечает блогер. По его словам, и российские, и иностранные туристы в первую очередь хотят посетить Эрмитаж, Исаакий и Петропавловскую крепость.
Однако он заметил, что реставрация «исторического наследия Санкт-Петербурга» оставляет желать лучшего. Так, на стены Иоанновского равелина в восточной части территории крепости строители наклеили поверх некие панели с принтом кирпича – вместо ремонта старой кладки. «Такое в подъезде старой хрущёвки стыдно делать, а тут одна из главных достопримечательностей страны!», – добавляет Варламов. Как он отмечает, рабочие обмазали кирпичные стены непонятным составом и «нарисовали кирпич».
Кроме того, блогер обратил внимание на то, что после первого дождя все начало разваливаться, а также показал фотографии зданий на территории крепости, со стен которых обрушилась штукатурка. Местами кирпичную кладку просто замазали краской. Илья Варламов также возмутился пластиковыми дверями и окнами, трещинами на оградах и фасадах зданий. «А вообще, Петропавловке нужен хороший ремонт. Но не «евроремонт», как сейчас, а тот, что вернет ей, не побоюсь этих слов, былое величие», – заключил Илья Варламов.
Ранее Варламов показал «обратный Петергоф» — ветхие дворцы и заброшенные постройки 19 века. Он выпустил материал, в котором рассказал о разрушающихся или уже заброшенных зданиях. «Жуткий Петергоф, который не покажут туристам», — отметил он.
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