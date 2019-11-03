«Руки бы им оторвать!»: Илью Варламова возмутил некачественный ремонт Петропавловской крепости

Ранее Варламов показал «обратный Петергоф» — ветхие дворцы и заброшенные постройки 19 века. Он выпустил материал, в котором рассказал о разрушающихся или уже заброшенных зданиях. «Жуткий Петергоф, который не покажут туристам», — отметил он.

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