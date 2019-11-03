Фонд капитального ремонта Петербурга дал неделю подрядчику на устранение замечаний по фасаду дома Агафонова

Напомним, 1 ноября, петербуржцы заметили, как доходной дом Агафонова, включенный в список выявленных объектов культурного наследия, испортили рабочие в ходе реставрации фасада здания на Петроградской стороне. Очевидцы забеспокоились, что культурное наследие рискует стать очередной реставрационной неудачей. По их мнению, строители ремонтируют декор фасада на свой вкус.

Здание на углу Каменноостровского и Чапыгина в стиле модерн соорудили в 1908–1909 годах. Архитектором выступил Павел Мульханов, создавший не менее 80 зданий в Санкт-Петербурге, 47 из которых были построены на Петроградской стороне. Перед революцией домом владели князья Оболенские. В 2001 году КГИОП включил его в список выявленных объектов культурного наследия как дом Агафонова.

