Фонд капитального ремонта Петербурга дал недельный срок подрядчику на устранение замечаний по фасаду дома Агафонова, пишет «Фонтанка».
Фонд капитального ремонта Петербурга дал неделю подрядчику на устранение замечаний по фасаду дома Агафонова
Как сообщает издание, 2 ноября инженеры технадзора посетили с проверкой здание по адресу Каменноостровский проспект, 59, где подрядная организация «Верона» ремонтируют лицевую сторону. Инспекция подтвердила, что работа строителей не соответствует образцу, который был согласован комитетом по охране памятников.
Орнамент штукатурного слоя на двух участках фасада не соответствует проектной документации. «Вероне» сделали замечание и дали срок на исправление. «Подрядчик должен устранить требования фонда в недельный срок и восполнить штукатурные слои в соответствии с согласованными образцами. Фонд, в свою очередь, продолжит регулярный контроль на данном объекте», – сообщили в ФКР.
Напомним, 1 ноября, петербуржцы заметили, как доходной дом Агафонова, включенный в список выявленных объектов культурного наследия, испортили рабочие в ходе реставрации фасада здания на Петроградской стороне. Очевидцы забеспокоились, что культурное наследие рискует стать очередной реставрационной неудачей. По их мнению, строители ремонтируют декор фасада на свой вкус.
Здание на углу Каменноостровского и Чапыгина в стиле модерн соорудили в 1908–1909 годах. Архитектором выступил Павел Мульханов, создавший не менее 80 зданий в Санкт-Петербурге, 47 из которых были построены на Петроградской стороне. Перед революцией домом владели князья Оболенские. В 2001 году КГИОП включил его в список выявленных объектов культурного наследия как дом Агафонова.
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