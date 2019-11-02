В подвале дома на Рябовском шоссе замуровали котов решетками

Зоозащитники боятся того, что запертые коты погибнут или от голода, или от парникового эффекта, поскольку в подвале душно. Местные жители уже записались на прием к гендиректору ЖКС №2, но встречу назначили на 20 ноября, поэтому они ждут помощи от неравнодушных петербуржцев.



Напомним, в конце октября на Фарфоровской улице спасли сиамского кота – животное просидело на дереве двое суток. Спасатели отметили, что операция была непростой. Под деревом, куда забрался кот, они установили тенты, а после попытались снять животное. Однако, по их словам, «здоровенный сиамский кот в удавку не дался и ушел вне досягаемости петли». Животное спрыгнуло само, удачно приземлившись на тенты.