Петербурженка Ольга Филатова сообщила в социальной сети «ВКонтакте» о том, что в доме на Рябовском шоссе, 121/5 на окна подвалов установили решетки. Из-за этого оставшиеся в подвале коты теперь не могут выбраться из него.
В подвале дома на Рябовском шоссе замуровали котов решетками
«Он стал для них приютом. Кушали хорошо, иногда болели. Кого-то могли отловить и забрать домой, других стерилизовали и выпускали обратно. Раньше мы всегда открывали им окошки. А сейчас к двум из них приварили решетки благодаря какой-то бригаде молодцев. Домоуправ наш на контакт не идет. Мы боимся, что до конца недели решетки поставят по всему периметру дома», – рассказала жительница дома.
Зоозащитники боятся того, что запертые коты погибнут или от голода, или от парникового эффекта, поскольку в подвале душно. Местные жители уже записались на прием к гендиректору ЖКС №2, но встречу назначили на 20 ноября, поэтому они ждут помощи от неравнодушных петербуржцев.
Напомним, в конце октября на Фарфоровской улице спасли сиамского кота – животное просидело на дереве двое суток. Спасатели отметили, что операция была непростой. Под деревом, куда забрался кот, они установили тенты, а после попытались снять животное. Однако, по их словам, «здоровенный сиамский кот в удавку не дался и ушел вне досягаемости петли». Животное спрыгнуло само, удачно приземлившись на тенты.
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