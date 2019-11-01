Петербургский художник Илья Тихомиров не только создает шуточные открытки в стихах и иллюстрации к событиям Петербурга, но и собирает фотографии советских вывесок, сохранившихся и по сей день. В его сообществе «Вывески Ленинграда» более 2 тысяч подписчиков, которые принимают активное участие в сохранении культурного наследия. «Собака.ru» собрала подборку экспонатов «музея старых городских вывесок» — посмотрите (и отдайтесь ностальгии!) прямо сейчас.
Художник Илья Тихомиров собирает фотографии советских вывесок, сохранившихся в современном Петербурге
В своих работах Илья часто иллюстрирует Петербург. «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски» — эти и другие проекты он опубликовывает в тематическом паблике. Напомним, в 2016 году Илья Тихомиров выпустил поэму о городском метро в картинках, в 2017 вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту, а в 2018 — уже ставшую легендарной (и злободневной!) работу-посвящение новым названиям российских аэропортов. Ранее Тихомиров также выпустил новую серию шуточных открыток — в этот раз они посвящены городским вывескам, а также вместе с петербуржцами отпраздновал открытие трех новых станций метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
Напомним, петербургский краевед, участник ячейки «Гэнгъ», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и эксперт старого фонда Максим Косьмин не только ратует за сохранение исторических деталей, но и собирает дореволюционные открытки (да-да!). На его паблик «Дурацкие дореволюционные открытки» подписаны 53 тысячи человек — там он делится находками, среди которых можно найти довольного коневода с надписью «Я иду встречать скотину, а Господь мне вас послал», полных дам в купальных костюмах с примечанием «Морские звезды» и даже рекламу ночного горшка, который «прослужит вам до гроба». С трудом уняв хохот, редакция «Собака.ru» собрала галерею смешных (и дурацких!) изображений из Российской империи.
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