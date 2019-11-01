Напомним, петербургский краевед, участник ячейки «Гэнгъ», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и эксперт старого фонда Максим Косьмин не только ратует за сохранение исторических деталей, но и собирает дореволюционные открытки (да-да!). На его паблик «Дурацкие дореволюционные открытки» подписаны 53 тысячи человек — там он делится находками, среди которых можно найти довольного коневода с надписью «Я иду встречать скотину, а Господь мне вас послал», полных дам в купальных костюмах с примечанием «Морские звезды» и даже рекламу ночного горшка, который «прослужит вам до гроба». С трудом уняв хохот, редакция «Собака.ru» собрала галерею смешных (и дурацких!) изображений из Российской империи.