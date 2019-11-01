Вместо «Сада на Неве» петербуржцам предложили шесть новых зеленых территорий. Посмотрите, как они выглядят

Новые скверы должны появиться на безымянном бульваре возле улицы Черняховского, у Большеохтинского моста в районе Синопской набережной, на участке от Кременчугской улицы до линии Октябрьской ЖД в районе набережной Обводного канала, в сквере у моста Александра Невского, бульваре на Воскресенской набережной и Захарьевской улицы — от Литейного проспекта до Потемкинской улицы.

Участок от Литейного проспекта до Потемкинской улицы — так называемый бульвар на Захарьевской — уже существует. Он представляет собой вымощенный плиткой променад с двумя рядами деревьев. Свободно для прогулок только тротуарное пространство посередине — все остальное занято припаркованными автомобилями. Аналогичная ситуация на бульваре возле улицы Черняховского.

Участок Воскресенской набережной от Литейного проспекта до Водопроводного переулка «облюбовали» скейтеры, велосипедисты и роллеры. Из зеленых насаждений в нем только газон, расположившийся между оживленной транспортной магистралью и. пешеходной частью.

Участок у Большеохтинского моста в районе Синопской набережной числится в ЗНОП, однако на газоны пешеходу не попасть — они окружены автодорогами без пешеходных переходов. Другой зеленый участок, у моста Александра Невского, обеспечен елями и в обозримом будущем даже рестораном, однако полностью пригодным для прогулок не станет из-за оживленного автомобильного потока со всех сторон.

На последнем участке, от Кременчугской улицы до линии Октябрьской ЖД в районе набережной Обводного канала, газон с деревьями от пешеходной части отделяют автодороги.

Напомним, Судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Малой Невы, теперь планируют перенести на территорию безымянных зеленых насаждений на Смольной набережной. Для этого Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рассмотрела законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений, а депутаты рекомендовали принять документ. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд. 23 октября депутаты Законодательного собрания Петербурга предварительно одобрили исключение «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений общего пользования, а 30 октября, в третьем, окончательном чтении официально лишили участок охранного статуса.