Пункт сбора ненужных тыкв благотворительный магазин «Спасибо!» открывает совместно с фондом «Я свободен», помогающим бездомным животным. Принести отслуживший реквизит можно весь день 3 ноября — в магазин на 8-й линии Васильевского острова, 55. Из собранных тыкв сотрудники центра реабилитации лошадей «СвободаЦентр» заготовят сушеные лакомства для лошадей на зиму.

«СвободаЦентр» — одно из направлений деятельности благотворительного фонда «Я свободен». Основная цель проекта — помочь попавшим в тяжелое положение и пострадавшим от жестокого обращения животным. Команда фонда строит реабилитационный центр для лошадей в Ленинградской области и организует специальный класс для гуманной педагогики на базе центра. Сейчас подопечные фонда живут в частных конюшнях, где им обеспечивают правильный уход.

Напомним, еще в 2015 году благотворительный магазин «Спасибо!» совместно с фондом «Ночлежка» организовал первый в России магазин для бездомных — тогда около ста человек смогли бесплатно выбрать теплую одежду из пожертвованных горожанами вещами. В этом году «Спасибо!» организовали «Дни равноправия» — в рамках празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня в магазинах появились специальные вешалки с одеждой унисекс. А еще посмотрите лукбук в честь возвращения фильма Сергея Соловьева «АССА» от магазина «Спасибо!» и на то, как команда благотворительных магазинов воссоздала образ писателя Сергея Довлатова в современном Петербурге.