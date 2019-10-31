Культурно-образовательное пространство Охта Lab закрывается — для того, чтобы изменить формат

Обновленная концепция Охта Lab предусматривает привлечение к проекту новой аудитории — семейной — а также подготовку специальной программы, которая будет интересна как родителям, так и детям. В нее войдут лекции по воспитанию и всестороннему развитию подрастающего поколения, родительские клубы и развлечения для всей семьи. Помимо изменения формата культурно-образовательное пространство переедет в новое помещение и займет площадь около 1000 квадратных метров на третьем этаже ТРЦ «Охта Молл» — уже в первом квартале 2020 года.

«В новой концепции мы будем исходить из интересов и потребностей нашей целевой аудитории, будем стараться превзойти их ожидания. Мы видим, что большую часть наших посетителей составляют семьи с детьми, поэтому было принято решение о смещении акцентов в программе и позиционировании как торгового центра, так и пространства. При этом новый Охта Lab сохранит все то, за что его полюбили в городе. Уверен, что новая концепция привлечет внимание нашей целевой аудитории со всего города и останется любимым местом для уже лояльных посетителей», — рассказал Патрик Сьоберг.

Напомним, культурно-образовательное пространство Охта Lab открылось осенью 2016 года. В нем расположился зал-лекторий на 250 посадочных мест с внушительной выставочной зоной. Кроме того, одним из главных достоинств пространства стал филиал старейшей библиотеки имени Маяковского. В разное время в пространстве побывали Ася Казанцева, Михаил Боярский, Юрий Дудь, Антон Долин многие другие. В качестве спикера выступил также первооткрыватель экотренерства в России, основатель экоплатформы Green Driver Роман Саблин — он рассказал, чем опасны маркировки «эко» и «био», как бережное отношение к природе помогает сохранить деньги и фигуру и почему нужно как можно скорее избавиться от скопившихся дома вещей.