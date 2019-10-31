Всего исследователями были обнаружены несколько сотен исторических артефактов. Среди них украшения, монеты, фрагменты посуды и керамики, найденные уникальные документы, а также «прекрасно сохранившиеся элементы ледника», датируемые первой половиной XVIII века. Найденные предметы будут представлены в ближайшее время на специально организованной СПбГУ выставке, а в рамках тематических лекций петербуржцам расскажут ранее неизвестные данные о самом здании.

Здание Первого кадетского корпуса на Кадетской линии Васильевского острова, 1 реставрируют для того, чтобы приспособить здание для современного использования — по окончании работ в помещениях расположится математическая лаборатория имени Чебышева под руководством лауреата Филдсовской премии Станислава Смирнова. До 2011 года в Первом кадетском корпусе располагалась Военная академия тыла и транспорта имени Хрулева — к концу года здания были переданы СПбГУ, после чего университет оформил права на имущество, выполнил проектирование и приступил к реставрации.

Напомним, в 2022-2026 годах в Пушкинском районе Петербурга появится Единый университетский кампус СПбГУ. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения». Открытое письмо против переезда СПбГУ собрало более 800 подписей, петицию за сохранение факультетов в исторических зданиях в центре Санкт-Петербурга — более 66 тысяч человек. Молодежное демократическое движение «Весна» запустило флешмоб против переезда университета в Пушкинский район, а в парке Екатерингоф прошел согласованный митинг в поддержку науки, культуры и образования — также против создания Единого кампуса.