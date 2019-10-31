В день открытия выставки сотрудники «Ночлежки» Александра Попова и Игорь Карлинский расскажут о работе организации, фотографы представят свои работы, а участники благотворительного проекта «Хурма» проведут мастер-класс по вязанию. В библиотечный центр «Маяк», где покажут фотоработы, можно не только посмотреть на снимки, но и помочь «Ночлежке» — в ходе выставки организаторы будут собирать термосы, шапки, варежки, кусачки для ногтей, расчески, бритвенные станки, влажные салфетки, крем для рук, гигиенические помады для бездомных людей.

«"Человеку нужен человек" — это не просто утверждение, это проект-призыв. Призыв ко всем неравнодушным не забывать, что в период наступления крепких заморозков, вьюг, долгих ночей необходимо позаботиться о нуждающихся, поддержать их добрым словом и делом», — рассказывают сотрудники библиотечного центра. «Благодаря нашим фотографам-волонтерам люди могут увидеть, что такое бездомность, понять, что жизнь на улице ближе к вынужденному выживанию, чем к жизни, которую выбирают добровольно», — добавляют в «Ночлежке».

Выставка «Человеку нужен человек» пройдет в библиотечном центре «Маяк» на Ленинском проспекте, 92 со 2 ноября до конца 2019 года, вход свободный. Открытие экспозиции пройдет 2 ноября в 16:00.

Напомним, первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми. А 15 октября благотворительная организация «Ночлежка» второй пункт обогрева на Васильевском острове.