В Смольном предложили сохранить часть «маршруток» в рамках транспортной реформы

Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, позже Комитет по транспорту опубликовал проект новой маршрутной сети — в городе изменятся трассы 60 маршрутов, а также будет отменен 271 коммерческий маршрут с буквой «К».

Реформа необходима для увеличения количества социальных маршрутов, а также исключить дублирование рейсов. Например, один 216-ый автобус до Сесторецка конкурирует с пятью коммерческими маршрутками. После изменений они перестанут выполнять рейсы в данной направлении, однако взамен им запустят четырнадцать 216-ых автобусов с интервалом в 11 минут. Помимо укороченных интервалов движения новые автобусы будут оборудованы «умными» системами информирования пассажиров, а также возможностью льготной оплаты проезда.

Против уже выступили власти Ленинградской области. Они не исключают возможности начать судебные разбирательства с представителями Смольного. По мнению начальника управления по транспорту Павла Постовалова, в настоящее время необходимо продолжать вести диалог «с городскими коллегами, руководствуясь соглашением о межрегиональных маршрутах, по которому ни область, ни город не могут в одностороннем порядке менять смежную маршрутную сеть». А петербуржцы запустили петицию с требованием сохранить коммерческие маршруты. Они указывают на то, что с отменой привычных «маршруток» увеличатся сроки ожидания транспорта и длительность поездки.