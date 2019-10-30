Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разработает с 2020 году 60 проектов реставрации исторических фасадов в Петербурге. На эти цели из бюджета города выделено 185 миллионов рублей.
КГИОП разработает 60 проектов реставрации исторических фасадов в 2020 году
В первую очередь восстановят те здания, которые находятся в собственности города. Как пишет «Фонтанка», всего КГИОП разработает 60 проектов реставрации исторических фасадов 3 и 4 категории сложности. На старте программы для этих целей из бюджета города заложено 185 миллионов рублей, далее на проведение работ Комитет будет получать по 2 миллиарда рублей в год.
Напомним, туристический сбор, взымающийся с иностранцев, посещающих Петербург, планируют направить на капитальный ремонт домов в «историческом центре» города. Приведут в порядок зданиях, включенных в список объектов культурного наследия — на первом этапе их число составит 255. Его введение в апреле 2019 года одобрил президент России Владимир Путин.
Ранее стало известно, что эксперты разработают проект реставрации и капитального ремонта жилых домов в историческом центре Петербурга. Также им поручено составить прогноз динамики экономического роста и спроса на недвижимость в «старом фонде». А еще правительство запретит устанавливать кондиционеры на фасадах исторических зданий.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.