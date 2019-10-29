Сегодня ночью в Петербурге прошел первый (настоящий!) снегопад — город засыпало снегом, который не спешит таять. При этом одни из главных атрибутов летнего Петербурга, фонтаны, продолжают свою работу. Горожане делятся фотографиями заснеженных источников — посмотрите, как это выглядит.
Петербург засыпало снегом, а фонтаны продолжают работать. Посмотрите, как это выглядит
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Фото: Ирина Измайлова
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Фото: Ирина Колосова
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Фото: Алёна Матросова
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Фото: Ольга Чупа-Hina
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@sly060
В петербургском Водоканале объясняют, аномалии в этом нет — полное отключение фонтанов произойдет утром 30 октября. Ранее сезон фонтанов завершился и в Петергофе — с 14 октября вход в Нижний парк бесплатный для всех категорий граждан. А уже на этой неделе Петербург начнут готовить к празднованию Нового года. Украсят не только центр, но и окраины —новогодний декор будет постепенно появляться на опорах освещения, кустарниках и деревьях, фонтанах, фасадах зданий и площадях.
Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов предрек снег и морозы в течение всей недели. В ночное время суток столбик термометра будет опускаться вплоть до 7 градусов ниже нуля, днем в городе — слабый плюс. А сегодня ночью, пока город спал, его запорошило снегом — белые хлопья не растаяли и на утро. «Собака.ru» собрала фоторепортаж — посмотрите на то, как это было (если еще не видели в своей ленте Instagram!).
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