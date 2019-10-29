«Будет предзимье»: главный синоптик Петербурга предрек снег и морозы в течение всей недели

«В течение всей недели будет предзимье — переход температуры в ночные часы в отрицательные значения вплоть до минус 5-7 градусов, а днем слабый плюс. Ветер в основном северного и северо-западного направления. Циклон ушел на восток, и ветер немного подрастает, но осадки всё рано будут наблюдаться», — сказал Колесов в эфире 78.ru.

Вплоть до 1 ноября в Петербурге ожидаются осадки в виде снега, в том числе и мокрого. Потеплеет лишь в четверг — тогда столбик термометра поднимется до отметки в +3…+4 градуса. «В четверг ожидаем выход нового циклона. Он будет с северо-запада смещаться в Петербург — все это тоже холодная воздушная масса, будет больше осадков», — добавил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 29 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснением погода. Температура воздуха днем — от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», возможен небольшой мокрый снег. Завтра, 30 октября, ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночное время — от -1 до -3 градусов, в окрестностях заморозки до -6. Днем — от 0 до 2 градусов со знаком «плюс».

Напомним, в ночь на вторник, 29 октября, в Петербург пришла настоящая зима. Пока город спал, его запорошило снегом — белые хлопья не растаяли и на утро. «Собака.ru» собрала фоторепортаж — посмотрите на то, как это было (если еще не видели в своей ленте Instagram!).