Павильонный зал Малого Эрмитажа был создан в середине XIX века архитектором Андреем Штакеншнейдером. В интерьере сочетаются архитектурные мотивы античности, ренессанса и востока. Особое место в нем занимает сочетание светлого мрамора с позолотой лепного декора и блеск хрустальных люстр. В южной части зала в пол вмонтирована мозаика — копия пола, найденного при раскопках древнеримских терм.

Напомним, в Аполлоновом зале главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа открылась выставка, посвященная 350-летию со дня смерти Рембрандта ван Рейна. А проект Lc.15:11-32, созданный режиссером Александром Сокуровым специально для 58-ой Венецианской биеннале, покажут в Эрмитаже. В большом дворе Зимнего дворца появится новый арт-объект — скульптура авторства испанского художника Жауме Пленсы «Карлота», кроме того, музейный комплекс полностью перешел на раздельный сбор мусора. А еще будьте осторожны — в интернете стали чаще появляться дублированные клоны официального сайта Государственного Эрмитажа.