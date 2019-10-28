В Павильонном зале Малого Эрмитажа после реставрации запустили стенные фонтаны-раковины. Декоративные сооружения представляют собой копии «Фонтана слез» Бахчисарайского дворца в Крыму — они были созданы в середине XIX века по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера.
В Павильонном зале Малого Эрмитажа после реставрации запустили стенные фонтаны-раковины
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@dimasaychenko
Всего в убранстве зала располагается четыре каскада, по которым строится вода. Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», торжественный запуск фонтанов из белого мрамора, вернувшихся после реставрации в Павильонный зал Малого Эрмитажа, дал директор выставочного комплекса Михаил Пиотровский.
Павильонный зал Малого Эрмитажа был создан в середине XIX века архитектором Андреем Штакеншнейдером. В интерьере сочетаются архитектурные мотивы античности, ренессанса и востока. Особое место в нем занимает сочетание светлого мрамора с позолотой лепного декора и блеск хрустальных люстр. В южной части зала в пол вмонтирована мозаика — копия пола, найденного при раскопках древнеримских терм.
Напомним, в Аполлоновом зале главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа открылась выставка, посвященная 350-летию со дня смерти Рембрандта ван Рейна. А проект Lc.15:11-32, созданный режиссером Александром Сокуровым специально для 58-ой Венецианской биеннале, покажут в Эрмитаже. В большом дворе Зимнего дворца появится новый арт-объект — скульптура авторства испанского художника Жауме Пленсы «Карлота», кроме того, музейный комплекс полностью перешел на раздельный сбор мусора. А еще будьте осторожны — в интернете стали чаще появляться дублированные клоны официального сайта Государственного Эрмитажа.
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