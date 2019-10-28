Женщина в песках: фотопроект Ники Кравченко о жизни на намывной территории

Я переехала в Петербург из Витебска и большую часть времени прожила в районе площади Восстания. Три года назад родители подарили мне возможность приобрести в городе собственное жилье, и я приступила к изучению доступных вариантов: пустыри в Рыбацком и Девяткино, коммунальные квартиры в центре, крошечная студия в доме точечной застройки у метро «Ломоносовская». В итоге я выбрала жизнь на намывной территории Васильевского острова, несмотря на то, что это было рискованно — ни один дом там еще не был сдан. В марте 2018 года я получила ключи и переехала, и хотя получения собственной квартиры — радостное событие, первое время мне было крайне дискомфортно. Когда живешь в центре, то всегда находишься в круговороте событий, в гости забегают друзья и не надо беспокоиться из-за того, что вот-вот закроется метро. Жизнь на намыве — это жизнь на краю света: глухой шум стройки, крики чаек, залив и корабли, закаты и туман. К тому же первое время, как в любом строящемся районе, там не было магазинов, аптек, кофейни, только ларек-сарайчик с булками и пивом. Я сразу начала вести хронику своих будней в инстаграме и снимать изменения, происходящие с районом.