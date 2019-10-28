Новый «Подорожник» оформлен в голубых цветах и изображает главные достопримечательности Петербурга — Медный всадник, Исаакиевский и Казанский соборы, а также здание Адмиралтейства, Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова. Вдоль памятников архитектуры курсируют все виды общественного транспорта — автобус, троллейбус, трамвай и поезда метро.

Дизайн был разработан студенткой Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Любовью Арсеньевой в рамках конкурса еще в 2018 году — по словам девушки, на создание изображения ее натолкнул «образ города, впечатления, которые он вызывает», возникающие во время прогулки по Петербургу.

Выход нового «Подорожника» приурочен ко Дню работника городского и автомобильного пассажирского транспорта, который отмечается в России 27 октября. Приобрести обновленный проездной билет в виде брелока или привычной карты можно будет с 29 октября во всех кассах петербургского метрополитена. Количество ограничено.

Напомним, ранее в честь открытия трех станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» петербургский метрополитен выпустил коллекционные жетоны и «Подорожник»-брелок — в расцветке и с изображениями нового участка Фрунзенского радиуса. В Петербурге также разрабатывают новый проездной, который позволит совершать две поездки по цене одной. Зимой в Петербурге появился «комбинированный» проездной — по нему горожане могут оплачивать проезд не только в наземном транспорте и метро, но и в электричках. А летом (впервые за 7 лет!) в городе появился месячный билет для проезда в метро, по которому можно совершить до 70 поездок, а сама его стоимость снижена на 43%.