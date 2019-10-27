В понедельник ожидается мокрый снег в Петербурге

Напомним, совсем недавно в субботу Петербург мог установить новый рекорд: температура воздуха составила +10…+12 градусов. Михаил Леус отметил, что максимальная температура воздуха в 2004 году составила +12.0 градусов по Цельсию, а максимальное количество осадков в 1999 году – 15 миллиметров.



Ранее Петербургу не хватило одного градуса до исторического максимума. «Очень теплая для середины октября суббота уходит в историю. В российских столицах обошлось без рекордов, но, что интересно, и в Москве, и в Питере до исторических максимумов не хватило 1,2 °С», – рассказал Михаил Леус.

Кроме того, синоптики Гидрометцентра России пообещали теплый ноябрь большинству регионов страны. Как минимум на 1 градус выше нормы будет и в Петербурге — холоднее привычного станет только в Краснодарском крае, южной части Крыма, Иркутской области и Забайкалье. А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.





