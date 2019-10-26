На Фарфоровской улице спасли сиамского кота – животное просидело на дереве двое суток

Спасатели отметили, что операция была непростой. Под деревом, куда забрался кот, они установили тенты, а после попытались снять животное. Однако, по их словам, «здоровенный сиамский кот в удавку не дался и ушел вне досягаемости петли». Животное спрыгнуло само, удачно приземлившись на тенты. При этом спасателям не удалось его поймать, и кот убежал. «Строительный котлован – не самое удобное место для ловли кота», – пояснили они. Местные жители пообещали отыскать его.



В Петербурге спасают не только котов, но и енотовидных собак. Ранее под Володарским мостом из Невы петербуржцы выловили енотовидную собаку и пытались отогреть ее свитером. По словам зоозащитников, животное совсем выбилось из сил. На этой неделе стало известно, что пловчиху отпустили на волю: она полностью здорова, ела «очень плотно» и готова к дальнейшей жизни в лесу. Посмотрите, как радостно она вместе с другой енотовидной собакой возвращаются в свою естественную среду обитания!