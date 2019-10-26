В Лахта Центре появится зал-трансформер. Площадка сможет превращаться в лекторий, бальный зал, подиум и театр с оркестровой ямой

Так, помимо обзорной площадки, панорамного ресторана, планетария в форме шара в Лахта Центре появится зал-трансформер – в нем могут исчезать и появляться ряды кресел или сцена. «Это супертехнологичное пространство, которое может полностью менять конфигурации зала и сцены за каких-то 10-20 минут», – рассказали в сообществе. Площадка сможет трансформироваться в лекционный или бальный залы, подиум и театр с оркестровой ямой.

