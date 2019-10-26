В Лахта Центре построят зал-трансформер, который не будет иметь аналогов не только в Петербурге, но и в России. Об этом сообщили в официальной группе комплекса.
В Лахта Центре появится зал-трансформер. Площадка сможет превращаться в лекторий, бальный зал, подиум и театр с оркестровой ямой
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В Лахта Центре будет сразу несколько общественных объектов, аналоги которым невозможно найти не только в Северной столице, но и в России. Судя по комментариям наших подписчиков, про обзорную площадку, панорамный ресторан, планетарий в форме шара большинство уже слышали и с нетерпением ждут открытия. Думаем, в этот перечень ожидаемого и неповторимого стоит обязательно добавить зал-трансформер. Это – супертехнологичное пространство, которое может полностью менять конфигурации зала и сцены за каких-то 10-20 минут. Подробнее о том, как это происходит, смотрите в нашем новом видео серии «Строительный алфавит». И если вы вдруг пропустили подробный обзор объекта в корпоративном блоге на Habr, то вот ссылка на него: https://habr.com/ru/company/lakhtacenter/blog/470477/ Также на следующей неделе выйдет вторая часть обзора про звуковой и интерьерный дизайн зала. Следите за новостями! #ЛахтаЦентр
Так, помимо обзорной площадки, панорамного ресторана, планетария в форме шара в Лахта Центре появится зал-трансформер – в нем могут исчезать и появляться ряды кресел или сцена. «Это супертехнологичное пространство, которое может полностью менять конфигурации зала и сцены за каких-то 10-20 минут», – рассказали в сообществе. Площадка сможет трансформироваться в лекционный или бальный залы, подиум и театр с оркестровой ямой.
Отмечается, что зал занимает семь этажей. В нижних находятся кресла и спиролифты, а над посетителями – свет, декорации и другое оборудование.
Напомним, ранее Лахта Центр показал, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся— камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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